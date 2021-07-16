Зонты, шезлонги, душевые: в Волгограде заканчивается подготовка пляжа на Сарпинском

В Волгограде готовят к открытию третий пляж Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде завершается подготовка пляжа на острове Сарпинский в Кировском районе. Сейчас коммунальщики благоустраивают прибрежную территорию: устанавливают зонты и контейнеры для мусора. Также место отдыха у Волги оборудуют шезлонгами, биотуалетами, раздевалками с душевыми. На территории будут дежурит спасатели на вышках, сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Водолазы муниципальной службы спасения обследовали и очистили дно реки от мусора, осколков и веток. Дно соответствует требованиям безопасности. Оно пологое, без ям и резких обрывов, без сильного течения и водоворотов.

Волгоградцы на пляж острова Сарпинский смогут добираться на речном трамвайчике. Зоны отдыха расположится в пешей доступности от причала. Откроют место отдыха на берегу Волги после решения регионального Роспотребнадзора. Специалисты отобрали пробы воды, почвы и воздуха для лабораторной экспертизы.

Напомним, ранее в Волгограде открылся пляж в Красноармейском районе. В ближайшее время можно будет загорать и купаться на Тулака в Советском районе. Здесь также ждут решения Роспотребнадзора.