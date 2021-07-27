Глава Волгограда получил представление от прокурора из-за нехватки пляжей в городе

Набережная Тулака Фото: Екатерина СИМОХИНА

18 детей утонули на водоемах Волгоградской области с начала купального сезона. Большинство несчастных случаев произошли в необорудованных для купания местах. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональной прокуратуре, из-за эпидобстановки и ограничительных мер, не все дети отправились на отдыхать в летние оздоровительные лагеря и другие учреждения. Из-за этого дети иначе проводят свой досуг и не всегда безопасно. Одна из причин - в городе мало оборудованных мест для купания.

Глава Волгограда Виталий Лихачев в этом году определил 2 зоны отдыха у воды в Красноармейском районе – это песчаная коса полуострова Сарептского и правый берег Волги (напротив маяка Волго-Донского судоходного канала им. Ленина), в Кировском левый берег Волги (остров Сарпинский) и одна зона отдыха без купания на набережной Тулака. В других районах открытых и безопасных пляжей нет. А Роспотребнадзор и вовсе разрешил купаться только на полуострове Сарептском. На Тулака, как показали исследования, вода грязная. А по Сарпинскому санитарные врачи свой вердикт не озвучили.

Прокурор Волгограда внес представление главе города Виталию Лихачеву из-за непринятия мер для подготовки купальных мест на Волге. В ведомстве также отметили, что в неразрешенных местах отдыха у воды нет предупреждающих и запрещающих знаков практически во всех районах Волгограда. Это уже нарушает постановление губернатора региона о правилах охраны жизни людей на воде.