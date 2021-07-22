Нашли кишечную палочку: почему в Волгограде запретили купаться на пляже Тулака

На пляже выставили таблички о том, что купание запрещено. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде открыли пляж в Советском районе. В том месте, где люди купались и до появления цивилизованного места отдыха – на Тулака. Теперь здесь чисто, есть урны, душ, туалет, есть куда спрятаться от солнца. За 150 рублей в будни и 200 рублей в выходные можно взять напрокат шезлонг, а если вас двое – еще и спрятаться под красивым соломенным навесом. Людей здесь полно даже в рабочее время. Рядом за безопасностью окружающих следят спасатели на лодке. Казалось бы, красота, чего еще желать волгоградцам этим знойным летом? Ну, хотелось бы, чтобы еще и вода в Волге была чистая. В этой запретил купаться Роспотребнадзор. Почему вода в реке не соответствует нормам, кто и чем ее загрязнил, выяснили корреспонденты «КП-Волгоград».

ЭТИ УЖАСНЫЕ БАКТЕРИИ

Во-первых, открытия этого пляжа волгоградцы ждали долго. Не потому, что чиновники долго занимались благоустройством. Ждали результаты проб воды и песка. Еженедельно их берет на анализ Роспотребнадзор. И даже если неделю назад вода была чистая, то это не значит, что за семь дней не нашлось того, кто слил в Волгу что-то опасное для нашего с вами здоровья.

Мы сделали запрос в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. Как прокомментировали «КП-Волгоград» в ведомстве, в пробах воды из реки Волга в месте купания на набережной Тулака выявлены общие и термотолерантные колиформные бактерии (ОКБ, ТКБ). Проще говоря, кишечная палочка. Это условно-патогенная микрофлора, которая является индикатором возможного загрязнения водного объекта, а это создает потенциальную угрозу возникновения и распространения кишечных инфекций.

На Тулака горожанам разрешили только загорать и сидеть у воды. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Как говорят эксперты, наличие в пробах воды ТКБ говорит о свежем фекальном загрязнении. Причиной этому может быть слив канализации в Волгу.

В городской администрации уверяют: канализационные отходы в Волгу не сливают уже несколько лет (хотя раньше, такое, действительно было). Они уходят прямиком на Голодный и там очищаются.

- В рамках модернизации очистных сооружений на острове Голодном реконструировали канализационные коллекторы – проложили две новые «нитки» протяженностью 1,8 километра каждая. Новый подводный переход позволил исключить сброс канализационных стоков в реку, повысив экологическую безопасность Волги, - объясняют в городской администрации.

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ВОЛГА СТАНЕТ ЧИЩЕ

- Основными загрязнителями реки Волга являются сбросы неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод через системы водоотведения для ливневых стоков, - уверяют специалисты волгоградского управления Роспотребнадзора.

Вода после дождей вместе с песком, остатками нефтепродуктов и мусором, действительно, в сезоны ливней, продолжает попадать в Волгу в неочищенном виде. Осталось подождать немного – в этом году в Волгограде должны завершить строительство сети ЛОС. Локальные очистные сооружения уже в следующем году будут фильтровать стоки из всех городских водовыпусков, очищая в год более миллиона тонн воды.

- Попадающие в ЛОС стоки, пройдя через три ступени очистки, будут освобождаться от песка, твердых загрязнений, а также остатков нефтепродуктов, а уже затем перенаправляться в Волгу, - говорят в мэрии.

Могла ли кишечная палочка появиться в воде в районе пляжа на Тулака из-за дождевых сбросов? Маловероятно. По той простой причине, что перед тем, как специалисты лаборатории брали пробы воды в Волге (в десятых числах июля), у нас просто не было дождей. Несколько недель стояла засуха, а если дождь и капал пару раз, то сразу впитывался в почву.

Конечно, в такую жару все хотят на пляж, а с ними в городе просто беда. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Вероятно, фекальное загрязнение воды произошло по причине несанкционированных канализационных сбросов в Волгу. «КП-Волгоград» обратилась в природоохранную прокуратуру. И действительно, в надзорном органе этим вопросом тоже озабочены. О ходе расследования мы обязательно расскажем после получения ответа на наш запрос.

А пока можно посоветовать если и окунаться в Волгу на правом берегу, то лучше не с головой. Таблички «Купаться запрещено» поставили в этом месте не зря. Смотрите за детьми, чтобы они не хлебали водичку во время купания.

Помните, что за купание в запрещенных местах можно нарваться на штраф.

А КАК У НИХ?

Кстати, как сообщают наши коллеги из других городов на Волге, где выходит «КП», у них с пляжами дела обстоят лучше. В Самаре разрешено купаться на девяти пляжах, в Нижнем Новгороде – на семи. В Казани официально открыто пять пляжей, но купаться можно только на двух. В Ярославле официально запрещено купаться везде. Напомним, по состоянию на 22 июля в Волгограде резрешили купаться только на одном пляже - на полуострове Сарептском в Красноармейском районе.