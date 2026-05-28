День защиты детей 2026 в Волгограде отметят с развлечениями для всей семьи в парках, музеях и учреждениях культуры. В программе праздничных мероприятий в выходные и 1-2 июня – концерты, спектакли, игры, мастер-классы, флешмобы, дискотеки и самые разные развлечения для детей, подростков и их родителей. Главной площадкой праздника станет ЦПКиО. Рассказываем, куда сходить с ребенком на каникулах в День защиты детей в Волгограде 30-31 мая, 1-2 июня 2026 года, что будет бесплатно и по билетам.

30 мая 2026 в Волгограде: куда пойти на День защиты детей

В субботу 30 мая 2026 День защиты детей в Волгограде начнут отмечать в ЦПКиО. В 13.00 стартует большой концерт на главной сцене. В 20.00 – показ «Кролик Питер» (6+). Вход свободный.

На парковке ТРЦ «Акварель» 30 мая с 10.00 до самого вечера пройдет фестиваль грузовых машин «Жизнь в Кабине». Детям будет интересно посмотреть на огромные машины, но билеты дорогие – 1000 руб. В 11.00 в центральном атриуме начнется фольклорный фестиваль «Венок дружбы».

В ТРК «Мармелад» в субботу, 30 мая, с 13.00 до 15.30 - Рокс студия покажет программу по современной хореографии и К-поп. А в 17.00 пройдет отчетный концерт Студии Леди Балет. Вход свободный.

Детский праздник на втором этаже ТРЦ «Парк Хаус» пройдет 30 мая в 14.00. Для ребят устроят «Геймерскую вечеринку» с танцами и заданиями. Вход бесплатный, 6+

31 мая 2026 День защиты детей в Волгограде: куда сходить, программа праздника

Музей-заповедник «Старая Сарепта» 31 мая 2026 во внутреннем дворике торгового дома Гольдбаха подготовил зажигательные эстафеты, игры и забавы, аквагрим, веселые активности и сюрпризы. Детский праздник пройдет с 16.00 до 18.00. Вход свободный (0+). Также 31 мая в 17.00 в сарептской кирхе пройдет концерт-медитация «Хрустальная мистерия» (билеты: 500 руб., 16+)

В ЦПКиО Волгограда в воскресенье, 31 мая 2026 в 17.00 программу праздника на День защиты детей продолжит концерт проекта «Открытые сердца». А в 13.00 рядом с большим автодромом Центрального парка можно будет посмотреть пожарную технику, посидеть за рулем, примерить форму, поучаствовать в мастер-классе и сделать фото. В 20.00 – кино на траве «Зверополис 1» (6+). Вход свободный.

Накануне Дня защиты детей 31 мая с 10.00 до 20.00 вход на все экспозиции исторического парка «Россия – моя история» в Волгограде будет бесплатным. Также в программе семейного праздника в 18.00 - воздушная диско-вечеринка с танцевальными соревнованиями; в 19.30 – показ мультика «Косолапый агент» (6+) на уличном экране. Вход свободный.

В ДК Гагарина 31 мая 2026 в 16.00 пройдет отчетный концерт студии ирландского танца «Эхо зеленых холмов». Вход свободный.

Китайский фестиваль «Нефритовый дракон» (12+) пройдет 31 мая в 15.00 в областной библиотеке для молодежи. В программе - лекция о традициях праздника Дуаньу, квиз, интерактивы, игры, конкурсы и чайная церемония.

31 мая в 14.00 в ТРЦ «Акварель» пройдет показ «Летние коллекции». А в ТРК «Мармелад» также в 14.00 устроит Гала-вечер КДК «21 век».

День защиты детей в Волгограде 1-2 июня 2026: программа праздника, расписание мероприятий

Большой праздник на День защиты детей устроят 1 июня 2026 в Центральном парке Волгограда. Программу мероприятий в ЦПКиО в 10.00 откроет тренировка для всех от федерации хоккея с шайбой на футбольном поле. В 15.30 начнется фестиваль «Лето в Движении» арт-шествие по парку. Детей ждут концерт, игры и больше 20 интерактивных площадок. В 16.00 вдоль главной аллеи откроются площадки с мастер-классами. Здесь можно научиться делать брошки из фетра, оригами, фланкировке казачьей шашкой, оказанию первой помощи. В зоне детских аттракционов с 16.00 до 19.00 пройдет семейный праздник также с мастер-классами. Посмотреть на выступления по брейк-дансу можно с 16.00 до 20.00 на малой сцене, по детскому стендапу – с 16.00 до 19.00 на футбольном поле. На главной сцене с 16.00 - большая концертная программа. Все активности бесплатные.

1 июня в выставочном зале музея Машкова (ул. Чуйкова, 37) пройдет игровая программа от клуба мастеров народной куклы «Крупеничка» по билетам.

Ко Дню защиты детей 1 июня в 12.00 Волгоградский планетарий подготовил премьеру комбинированной полнокупольной программы «История одной песчинки». Билеты: 600 руб., 6+

1 июня 2026 в 10.00 областная библиотека для молодежи приглашает на праздничную игровую программу с мультфильмами, музыкальной викториной, играми и конкурсами. Вход свободный (6+).

Ворошиловский торговый центр 1 июня с 13 до 15 часов устроит праздник на День защиты детей. В программе - игры, парк головоломок, сборка и роспись 3D-моделей животных, мастер-класс по созданию мозаики и кондитерский мастер-класс по украшению капкейков. Вход свободный, 6+

ТРЦ «Акварель» приглашает 1 июня в 16.00 на «Карамельную вечеринку». В программе праздника на День защиты детей - гигантские раскраски, бумажное шоу, сладкая вата, аниматоры и фокусник. Вход свободный.

В библиотеке Горького 2 июня 2026 в 11.30 в летнем читальном зале «Воздух» на улице пройдет викторина по произведениям Чуковского, Житкова, Каверина, Успенского. Вход свободный, 12+

2 июня в 11.00 в ЦКЗ пройдет концерт ко Дню защиты детей «Музыкальное лето! Волны позитива». В программе - хиты Татьяны Куртуковой, Надежды Кадышевой, Татьяны Булановой и не только. Билеты: от 300 руб., 6+

Что еще интересного будет в Волгограде 2-3 июня 2026

Любители истории и красивых видов могут подняться на смотровую площадку царицынской каланчи в музее Лосева (ул. Коммунистическая, 5) каждый день каждый час с 10.00 до 20.00 (200-300 руб., 6+). А 2, 3, 4 июня в 9.10 пройдет авторская экскурсия по истории царицынской пожарной каланчи и Волгограда (500/400 руб.).

3 июня 2026 в 17.00 на сцене амфитеатра на Центральной набережной пройдет трехчасовой концерт проекта «Театральный поезд», который объединит культуру, историю и дружбу народов. Вход свободный. Также волгоградцев ждут выставка, детские и взрослые спектакли приезжих артистов. Программа проекта Театральный поезд 2026 в Волгограде на 2-3 июня

