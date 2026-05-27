Платные парковки в Волгограде вводят на 20 улицах Ворошиловского района

Власти Волгограда в 2026 году планируют расширить зону платных парковок еще на 3708 машиномест. С июня до декабря за синей прерывистой разметкой окажутся улица 7-й Гвардейской в Центральном районе и сразу 20 улиц в Ворошиловском, в том числе Рабоче-Крестьянская, Циолковского, Баррикадная, Козловская, КИМ, Огарева. Пока же проект постановления вынесли на общественные обсуждения для оценки регулирующего воздействия, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Общественные обсуждения изменений в постановление администрации Волгограда «О создании и использовании на платной основе парковок» продлятся с 26 мая по 8 июня. Проект предусматривает расширение перечня платных парковок на 3708 машиномест, из которых 405 будут для инвалидов. Дополнят список 110 платных парковок в Центральном и Ворошиловском районах. В качестве бесплатной альтернативы волгоградским автомобилистам оставят только дворы.

Удалят из перечня две первые появившиеся в Волгограде платные парковки на Привокзальной площади и улице Коммунистической, а также парковки на Пражской, 13, 15, 19, 21. Изменят границы парковок на набережной 62-й Армии от Комсомольской до 7-й Гвардейской (четная сторона) и на улице Коммунистической у типографии напротив «Царицынского пассажа». За счет этого число машиномест на уже работающих платных парковках сократится на 50.

Когда все эти новые платные парковки введут в строй, в Волгограде будет 6118 машиномест, где оставить автомобиль в будни можно только за деньги. Для властей это дело выгодное.

- В 2026 году объем поступлений от дополнительных парковочных мест оценивается на уровне 42,713 миллиона рублей от оплаты пользования и 76,835 миллиона рублей от оплаты штрафов, или 119 миллионов 548 тысяч рублей в общей сложности, - говорится в пояснительной записке к документу.

Всего же в 2026 году городские власти рассчитывают получить доход от платных парковок в 283,6 миллиона рублей. Из них лишь 101,3 миллиона от оплаты пользования, и почти вдвое больше за счет штрафов с неплательщиков – 182,3 миллиона рублей.

Где планируют сделать новые платные парковки в Волгограде в 2026 году: список адресов

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

1. ул. 7-й Гвардейской: от пересечения с Хиросимы до проспекта Ленина (нечетная сторона) – 11 мест и местный проезд (четная сторона) – 93 места; местный проезд от пр. Ленина до наб. 62-й Армии (четная и нечетная сторона) – 182+52 места.

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

2. ул. Калинина: от Пугачевской до Циолковского (нечетная и четная сторона) – 10+22 места; от Циолковского до Рабоче-Крестьянской (нечетная и четная сторона) – 8+21 место; от Рабоче-Крестьянской до Козловской (нечетная и четная сторона) – 19+74 места.

3. ул. Канунникова: от Ковровской до Козловской (четная сторона) – 25 мест; от Козловской до Канунникова, 23Д (четная и нечетная сторона) – 45 мест; у бизнес-центра на Канунникова, 23Д – 48 мест.

4. ул. КИМ: от Пугачевской, 9/1 до пересечения с Пугачевской (четная сторона) – 5 мест; от Пугачевской до Циолковского (нечетная и четная сторона) – 27+16 мест; от Циолковского до Рабоче-Крестьянской (четная и нечетная сторона) – 40+6 мест; от Рабоче-Крестьянской до Ковровской (четная и нечетная сторона) – 15 мест; от Ковровской до Козловской (четная сторона) – 18 мест; вокруг Профсоюзной, 16Г – 28 мест.

5. ул. Профсоюзная: от Рабоче-Крестьянской до Ковровской (четная и нечетная сторона) – 41 место; от Ковровской до Козловской (четная и нечетная сторона) – 16+14 мест; от Козловской до Социалистической (четная и нечетная сторона) – 17+14 мест; от Социалистической до Симбирской (четная и нечетная сторона) – 34+12 мест; на Профсоюзной, 15/1 – 15 мест.

6. ул. Грушевская от Циолковского до Пугачевской (нечетная сторона) – 52 места.

7. ул. Академическая: от Циолковского до Рабоче-Крестьянской (четная и нечетная сторона) – 22+21 место; от Рабоче-Крестьянской до Козловской (четная и нечетная сторона) – 32+8 мест; от Козловской до Социалистической (четная и нечетная сторона) – 13+20+14 мест; от Социалистической до Симбирской (четная сторона) – 21 место.

8. ул. Огарева: от Пугачевской до Циолковского (четная и нечетная сторона) – 33 места; от Рабоче-Крестьянской до Козловской (четная и нечетная сторона) – 29+35 мест; от Козловской до Социалистической (четная сторона) – 4+11 мест; от Социалистической до Симбирской (нечетная сторона) – 4+10 мест.

9. ул. Баррикадная: от С. Разина до Циолковского (нечетная сторона) – 20 мест; от Циолковского до Рабоче-Крестьянской (четная и нечетная сторона) – 14 мест; от Рабоче-Крестьянской до Козловской (четная и нечетная сторона) – 29 мест; от Козловской до Социалистической (четная и нечетная сторона) – 9+10 мест; от Социалистической до Симбирской (четная сторона) – 8 мест.

10. ул. Новоузенская: от Козловской до Социалистической (четная и нечетная сторона) – 13+13 мест; от Социалистической до Буханцева (четная сторона, со стороны железной дороги) – 8 мест.

11. ул. Иркутская: от Таджикской до Циолковского (нечетная сторона) – 20 мест; от Циолковского до Рабоче-Крестьянской (четная сторона) – 10 мест; от Рабоче-Крестьянской до Козловской (нечетная и четная сторона) – 25+20 мест.

12. ул. Североморцев от Рабоче-Крестьянской до Козловской (четная и нечетная сторона) – 27+26 мест.

13. ул. Пугачевская от Калинина до КИМ (нечетная сторона) – 59+14 мест.

14. ул. Циолковского: от Калинина до КИМ (четная и нечетная сторона) – 9+5 мест; от КИМ до Огарева (четная сторона, со стороны ж/д) – 53 места; от Баррикадной до Иркутской (четная и нечетная сторона) – 23+71 место.

15. ул. Краснослободская: от Академической до Огарева (четная сторона, со стороны ж/д) – 9 мест; от Огарева до Баррикадной (четная сторона) – 26 мест.

16. ул. Рабоче-Крестьянская: (местный проезд) от Профсоюзной до Академической (четная и нечетная сторона) – 79 мест; от Калинина до КИМ (нечетная и четная сторона) – 40+4+9 мест; от Профсоюзной до Академической (четная сторона) – 4 места; от Академической до Огарева (четная и нечетная сторона) – 11 мест; от Огарева до Баррикадной (четная и нечетная сторона) – 4+15+10 мест; от Баррикадной до Иркутской (четная и нечетная сторона) – 12+10 мест; от Иркутской до Североморцев (четная и нечетная сторона) – 14+3 места.

17. ул. Ковровская: от пл. Чекистов до КИМ, 18 (четная и нечетная сторона) – 35 мест; от КИМ до Профсоюзной (четная и нечетная сторона) – 21+13 мест; от Профсоюзной до Академической (четная и нечетная сторона) – 54+20 мест; от Академической до Огарева (четная и нечетная сторона) – 35 мест, на Ковровской, 24 (четная и нечетная сторона) – 30 мест.

18. ул. Козловская: от Калинина до Канунникова (четная и нечетная сторона) – 16 мест; от Канунникова до КИМ (нечетная и четная сторона) – 17+13 мест; от КИМ до Профсоюзной (четная сторона) – 18 мест; от Профсоюзной до Академической (четная и нечетная сторона) – 38+11 мест; от Академической до Огарева (четная и нечетная сторона) – 19+16 мест; от Огарева до Баррикадной (четная и нечетная сторона) – 21 место; от Баррикадной до Новоузенской (четная и нечетная сторона) – 18 мест; от Новоузенской до Иркутской (четная и нечетная сторона) – 26 мест; от Иркутской до Североморцев (четная и нечетная сторона) – 35+37 мест.

19. ул. Социалистическая: от Профсоюзной до Академической (четная и нечетная сторона) – 62 места; от Академической до Огарева (четная и нечетная сторона) – 41 место; от Огарева до Баррикадной (четная и нечетная сторона- 34 места; от Баррикадной до Новоузенской (четная сторона) – 15 мест.

20. Дорога от ул. Профсоюзной до ул. Симбирской (четная и нечетная сторона) возле Профсоюзной, 16Д – 13 мест.

21. ул. Симбирская: от Баррикадной до Огарева (нечетная сторона) – 15 мест; от Огарева до Академической (нечетная сторона) – 7 мест; от Профсоюзной до Глубокоовражной (нечетная сторона – 20 мест.

