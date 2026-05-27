Более 283 млн заработают на платных парковках в 2026 году власти Волгограда

В 2026 году власти Волгограда рассчитывают заработать на платных парковках более 283 миллионов рублей за счет расширения зон синей разметки на десятки улиц в центре и Ворошиловском районе. До этого планы были еще больше – 540 миллионов рублей с учетом новых платных парковок в Центральном районе и у Димитриевского кладбища, которые заработают с 16 июня. Вот такой парадокс: платных парковок становится больше, а доход бюджету приносят все меньше. Причина в том, что волгоградцы стали платить вдвое меньше штрафов за неоплату стоянки по сравнению с 2025-м.

Какой доход приносят бюджету Волгограда платные парковки

Обустройство платных парковок обходится властям Волгограда в сотни миллионов рублей, но и доход приносит солидный. Правда, львиную долю бюджет получает не за счет 40 рублей в час, которые отдают водители за стоянку в центре, а с солидных штрафов с неплательщиков.

Так, по данным департамента городского хозяйства Волгограда, в 2025 году одно место на платных парковках приносило бюджету в среднем более 15 тысяч рублей в месяц. Лишь 3840 рублей из них давала оплата места, а вот штрафы - 11 440.

С тех пор попавшие на крупные суммы штрафов водители стали внимательнее. Волгоградцы кое-как приспособились к тому, что альтернативы нет и почти все парковочные места в центре стали платными. В итоге с января по апрель 2026 года средняя месячная доходность одного парковочного места от оплаты штрафов упала в 1,8 раза до 6350 рублей. Как минимум два владельца авто сэкономили по 2500 с каждого машиноместа на «платках». Но и платить за парковку стали не больше, а меньше. В среднем каждое место приносит в этом году лишь 3530 рублей.

Синей разметки будет еще больше

И все же платные парковки – дело весьма прибыльное. Зону синей разметки в Волгограде продолжают расширять. С 16 июня в городе появится более 2500 мест платной парковки, в июле – 214, в августе – 48, в октябре – 338, в декабре – еще 1792.

В целом до конца 2026 года в Волгограде будет уже 5441 парковочное место, где машину можно оставить только за деньги. Доход от новых «платок» на 7-й Гвардейской и 20 улицах в Ворошиловском районе от Волги до железной дороги власти оценивают в 119,5 миллионов рублей. Все платные парковки за год принесут 283,6 миллиона рублей, в том числе 101,3 миллиона за счет оплаты и 182,3 миллиона за счет штрафов.

Какой доход дадут платные парковки в дальнейшем, власти даже считать не берутся.

- Объем финансовых поступлений от организации платных парковок в 2027-2028 годах для расчета не представляется возможным по причине наблюдения значительных изменений в динамике собираемости оплат и штрафов от использования существующих платных парковок в связи с текущими процессами перераспределения спроса, - говорится в финансово-экономическом обосновании.

Пока же весь доход от платных парковок в Волгограде идет на расширение прибыльной зоны.

