Вторую часть трассы через пойму построят за 13 миллиардов под Волгоградом

Новая трасса протянется на 9,7 километра Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области готовятся приступить к строительству второго этапа третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Новую трассу протяженностью 9,7 километра проложат через Волго-Ахтубинскую пойму за пять лет. Комитет транспорта и дорожного хозяйства региона объявил аукцион по поиску подрядчика, который построит автомобильную дорогу, четыре моста и два путепровода за 13 миллиардов рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Согласно размещенным на портале госзакупок документам, средства на большую стройку выделят Федеральный и областной бюджет в 2026-2031 годах. Начнут работы в Среднеахтубинском районе сразу после заключения контракта – в июне 2026-го, завершить их должны к 15 ноября 2031 года.

Новая дорога разгрузит нынешнюю, идущую через поселки Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как пойдет новая трасса через пойму

Шесть лет назад по поводу проекта новой трассы через пойму сломали немало копий, так как строительство дороги требует вырубки десятков гектаров пойменного леса, в том числе уникальной дубравы.

По мнению чиновников и проектировщиков, выбрали оптимальный вариант, при котором транспорт пойдет по Волго-Ахтубинской пойме на удалении от населенных пунктов и без возможности съезда в лес. На схеме этот вариант под номером 1 проложен зеленым цветом.

Скоростная трасса через пойму соединит мосты через Волгу и Ахтубу. Первый этап длиной 4,5 километра от Ахтубы до съезда на Третий решающий уже есть. Продолжение дороги будет длиной 9,7 километра и шириной 15 метров, плюс 5 метров займет разделительная полоса. Расчетная скорость автомобилей на этом участке – 120 км/час. Также построят три проезда и одно примыкание еще на полкилометра длиной.

Трасса пойдет по зеленой ветке на схеме. Проект

Что построят в Волго-Ахтубинской пойме

На новой дороге возведут два путепровода и три небольших моста через ерики Аверкин, Кощий и Вшивый. Их общая протяженность составит около 352 метров. Самым большим будет четвертый мост через ерики Верблюд и Судомойка – 525,5 метра длиной и более 29 метров шириной. Также на трассе установят 10 водопропускных труб и два стационарных поста.

В перечень работ входит строительство мостов и путепроводов, основной и подъездной дороги, примыканий и съездов, подпорной стенки, велосипедной дорожки, тротуаров и лестниц. А также устройство освещения и водопропускных труб, отсыпка обочин, установка 4,8 километра шумозащитных экранов и более 36 километров барьерного ограждения. Запланировали и благоустройство площадок отдыха на 24 машиноместа с четырьмя беседками, туалетом автономного типа, освещением и газоном.

Дорога с высокой насыпью пойдет в обход населенных пунктов. Проект

Также в списке демонтаж существующих сооружений и старой дороги, устройство пяти воздушных линий, переустройство ЛЭП и кабельных линий, газопровода, освещения ТСЖ Горбачевский, демонтаж водопровода и канализации базы отдыха и гостиничного комплекса «Дубовая роща».

Плюс к этому на новой трассе через пойму предусмотрели инженерную защиту стройплощадок от подтопления, систему безопасности, связи и оповещения, 118 камер видеонаблюдения, сети ливневой канализации и локальные очистные сооружения.

Заложили и затраты на экологический мониторинг шума, качества воздуха, состояния водных биоресурсов и их обитателей, проверку на прочность свай и мостов во время работ. Задача властей – минимизировать ущерб уникальной природе Волго-Ахтубинской поймы.

