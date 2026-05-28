Вторую часть трассы через пойму построят за 13 миллиардов под Волгоградом

В Волгоградской области готовятся приступить к строительству второго этапа третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Новую трассу протяженностью 9,7 километра проложат через Волго-Ахтубинскую пойму за пять лет. Комитет транспорта и дорожного хозяйства региона объявил аукцион по поиску подрядчика, который построит автомобильную дорогу, четыре моста и два путепровода за 13 миллиардов рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Согласно размещенным на портале госзакупок документам, средства на большую стройку выделят Федеральный и областной бюджет в 2026-2031 годах. Начнут работы в Среднеахтубинском районе сразу после заключения контракта – в июне 2026-го, завершить их должны к 15 ноября 2031 года.
Шесть лет назад по поводу проекта новой трассы через пойму сломали немало копий, так как строительство дороги требует вырубки десятков гектаров пойменного леса, в том числе уникальной дубравы.
По мнению чиновников и проектировщиков, выбрали оптимальный вариант, при котором транспорт пойдет по Волго-Ахтубинской пойме на удалении от населенных пунктов и без возможности съезда в лес. На схеме этот вариант под номером 1 проложен зеленым цветом.
Скоростная трасса через пойму соединит мосты через Волгу и Ахтубу. Первый этап длиной 4,5 километра от Ахтубы до съезда на Третий решающий уже есть. Продолжение дороги будет длиной 9,7 километра и шириной 15 метров, плюс 5 метров займет разделительная полоса. Расчетная скорость автомобилей на этом участке – 120 км/час. Также построят три проезда и одно примыкание еще на полкилометра длиной.
На новой дороге возведут два путепровода и три небольших моста через ерики Аверкин, Кощий и Вшивый. Их общая протяженность составит около 352 метров. Самым большим будет четвертый мост через ерики Верблюд и Судомойка – 525,5 метра длиной и более 29 метров шириной. Также на трассе установят 10 водопропускных труб и два стационарных поста.
В перечень работ входит строительство мостов и путепроводов, основной и подъездной дороги, примыканий и съездов, подпорной стенки, велосипедной дорожки, тротуаров и лестниц. А также устройство освещения и водопропускных труб, отсыпка обочин, установка 4,8 километра шумозащитных экранов и более 36 километров барьерного ограждения. Запланировали и благоустройство площадок отдыха на 24 машиноместа с четырьмя беседками, туалетом автономного типа, освещением и газоном.
Также в списке демонтаж существующих сооружений и старой дороги, устройство пяти воздушных линий, переустройство ЛЭП и кабельных линий, газопровода, освещения ТСЖ Горбачевский, демонтаж водопровода и канализации базы отдыха и гостиничного комплекса «Дубовая роща».
Плюс к этому на новой трассе через пойму предусмотрели инженерную защиту стройплощадок от подтопления, систему безопасности, связи и оповещения, 118 камер видеонаблюдения, сети ливневой канализации и локальные очистные сооружения.
Заложили и затраты на экологический мониторинг шума, качества воздуха, состояния водных биоресурсов и их обитателей, проверку на прочность свай и мостов во время работ. Задача властей – минимизировать ущерб уникальной природе Волго-Ахтубинской поймы.
