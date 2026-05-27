Сбросы воды два дня подряд снижают на Волжской ГЭС, но пляжи пока не откроют

Большая вода постепенно уходит Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Росводресурсы дали очередное указание снизить сбросы воды на волгоградском гидроузле. Не прошло и суток, как цифру расходов воды решили снова поменять в меньшую сторону. Уже с 27 мая Волжская ГЭС будет держать сбросы в объеме 17 000 ± 500 кубометров в секунду - до 10 июня или до нового особого указания.

Росводресурсы 26 мая опубликовали новое указание о режимах работы гидроузлов Волжско-Камского каскада. До этого Волжская ГЭС с 26 мая снизила сбросы воды до 18 000 ± 500 м3/с с допустимым повышением уровня воды в верхнем бьефе Волгоградского водохранилища до отметки 15,2 метра.

Напомним, на режим рыбной полки Волжская ГЭС перешла с 18 мая. Для хорошего нереста рыбы ее нужно держать минимум три недели. Однако большая вода уже ушла, запасов в верховьях Волги осталось мало.

Тем временем, пляжи в Волгограде даже не начнут готовить к открытию, пока сбросы воды на Волжской ГЭС не снизят примерно до 5500 кубов в секунду. Высокий уровень воды в Волге сейчас не дает начать подготовку к купальному сезону 2026. Пляжи еще затоплены и скрыты под толщей воды, как и нижний ярус Центральной набережной. Всего в этом году на миллионный город планируют открыть три пляжа, где можно будет купаться, и еще один, где разрешат только загорать. Не исключено, что, как и в прошлые годы, пляжи будут готовы принять волгоградцев только к концу лета, когда вода в реке уже зацветет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Волгоградской области ввели правила для активного отдыха на воде: что запретили сапбордистам и вейксерферам

Сбросы воды на Волжской ГЭС в Волгограде в мае 2026 года вышли на рыбную полку

Для хорошего нереста рыбную полку на Волжской ГЭС нужно держать минимум до 7 июня, говорят ученые

Где в Волгограде отключат горячую воду в июне 2026: адреса, даты, график

Массовое отключение света грозит 27 мая четырем районам Волгограда

Платные парковки в Волгограде вводят на 20 улицах Ворошиловского района и 7-й Гвардейской