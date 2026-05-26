Волжан ждет яркий День защиты детей 2026

В программе праздничных мероприятий на День защиты детей 1 июня 2026 в городе Волжском Волгоградской области - фестиваль красок, пенные вечеринки, мастер-классы и активности, конкурсы и концерты в городских парках. Смотрим, куда сходить и что посмотреть с ребенком в Волжском на День защиты детей 29 мая, 31 мая и 1 июня 2026 года.

Куда сходить в Волжском на День защиты детей 29-31 мая 2026

Откроет праздник на День защиты детей 2026 в Волжском поселок Краснооктябрьский. 29 мая в 17.00 в спортивном центре «Восход» пройдет «Фестиваль детских улыбок». Детей и их родителей ждут анимация и фотозоны, танцевальный флешмоб-зарядка, интерактивы, спортивные состязания и пенная дискотека в финале.

31 мая в 11.00 театр кукол «Арлекин» устроит театральный капустник с участием героев любимых сказок «Баба Яга против», в 16.00 покажет спектакль «Приключения Незнайки и его друзей». Билеты: от 350 руб., 3+

31 мая 2026 в 17.00 в парке Волжский пройдет фестиваль красок на День защиты детей. Двухчасовая развлекательная программа ждет ребят на площадке у летней сцены.

1 июня 2026 в Волжском: как отметят День защиты детей, программа мероприятий

1 июня 2026 в 14.00 праздник на День защиты детей в парке Волжский продолжит развлекательная программа на площадке у колеса обозрения. Ребят ждут квест, музыкальный интерактив и танцевальный флешмоб. В 18.00 в парке устроят праздник лета. На аллее фонтанов разместятся интерактивные площадки, у памятника Высоцкому пройдет концерт, с 20.00 на газоне можно посмотреть мультфильмы. А рядом с перголами у сухого фонтана в 19.00 начнется пенная вечеринка.

Праздник на День защиты детей 1 июня 2026 в волжском парке Гидростроитель начнется в 16.00. В программе мероприятий – концерт, мастер-классы, конкурсы с и путешествие в виртуальные миры с помощью VR-очков, ростовые куклы и пенная вечеринка. Родившихся 1 июня юных именинников ждут подарки, но придется показать документ. В 18.00 на сцене летнего кинотеатра ВДТ покажет спектакль «Красная шапочка» (билеты 300 руб., 3+).

1 июня 2026 в 17.00 Дворец молодежи Юность ждет на творческую программу с мастер-классами, играми, конкурсами и концертом.

Активности и игры ждут жителей Волжского в День защиты детей 1 июня 2026 в 10.00 в ФОКе Русь, в 16.30 – в парке Новый город.

Учтите, 1 июня – детский праздник, поэтому алкоголь и пиво весь день не будут продавать в магазинах ни в Волжском, ни в Волгограде, ни в области.

