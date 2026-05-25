Стала известна программа проекта Театральный поезд 2026 в Волгограде. 2-3 июня в амфитеатре на набережной пройдут детский театральный фестиваль и гала-концерт. Также в программе - мастер-классы, творческие встречи, лучшие спектакли покажут театры из Краснодара, Ростова-на-Дону и Таганрога. Публикуем программу фестиваля, расписание мероприятий проекта Театральный поезд 2-3 июня 2026 в Волгограде, что будет бесплатно, куда сходить с детьми и где купить билет.

Театральный поезд 2026 Волгоград: программа на 2 июня, расписание мероприятий

Театральный поезд в Волгограде встретят на вокзале 2 июня 2026 в 10.00. На перроне выступит ансамбль российского казачества и устроят флешмоб. С 12.00 до 20.00 на вокзале будет работать выставка, посвященная театральному искусству. Вход свободный, 6+.

В амфитеатре на Центральной набережной Волгограда пройдет Детский театральный фестиваль, после на сцене состоится марафон «Музыка Театра».

Какие спектакли покажут, где купить билеты

2 июня 2026 в 18.00 – спектакль «Три медведя», Краснодарский краевой театр кукол покажет на сцене волгоградского театра кукол. Билеты онлайн – на puppetvlg.ru, 0+

2 июня 2026 в 18.30 – спектакль «Попрыгунья» Театр Защитника Отечества из Краснодара покажет в музыкальном театре. Билеты: от 500 руб., купить онлайн на muzteatr-vlg.ru, 16+

2 июня 2026 в 18.00 – спектакль «Скамейка» от Краснодарского СТД на сцене молодежного театра. Билеты: от 900 руб., онлайн на vmt34.ru, 16+

2 июня 2026 в 19.00 – спектакль «Варшавская мелодия» от ростовского АМТ покажут в НЭТе. Билеты от 250 руб., купить онлайн на net-volgograd.ru, 12+

Театральный поезд 2026 Волгоград: программа, расписание мероприятий 3 июня

3 июня 2026 на вокзале Волгоград-1 продолжит работать с 9.00 до 20.00 театральная выставка. Вход свободный, 6+. Участники проекта Театральный поезд 2026 в Волгограде проведут панельную дискуссию, а жителей города в амфитеатре на набережной ждут большой концерт «Национальная палитра Волгограда» и выставка декоративно-прикладного творчества.

3 июня в 21.00 в амфитеатре на набережной Волгограда пройдет гала-концерт Театрального поезда 2026, торжественное закрытие и передача арт-символа проекта. Вход свободный, 6+

3 июня в 22.00 – Театральный поезд 2026 будут провожать на вокзале Волгограда. В программе - массовый вокальный номер и световой флешмоб. Вход свободный, 12+

3 июня 2026 в 10.30 – спектакль «Жеребенок» на сцене волгоградского театра кукол покажет Ростовский государственный театр кукол имени Былкова. Билеты онлайн – на puppetvlg.ru, 0+

3 июня 2026 в 11.00 – спектакль «Сказка о царе Салтане» Краснодарское творческое объединение «Премьера» покажет на сцене Казачьего театра. Билеты: 350 руб., онлайн на kazachiy-theatre.ru, 6+

3 июня 2026 в 19.00 – спектакль «Евгений Онегин» Краснодарского театра драмы покажут на сцене НЭТа. Билеты от 250 руб., купить онлайн на net-volgograd.ru, 12+

3 июня 2026 в 18.30 – спектакль «Человек в футляре» покажет в музыкальном театре Таганрогский театр имени Чехова. Билеты: от 500 руб., купить онлайн на muzteatr-vlg.ru, 12+

Проект Театральный поезд 2026 приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России. 12 мая первый поезд отправился по маршруту Владивосток – Москва и уже побывал в Хабаровске, Биробиджане, Тынде. 27 мая второй «Театральный поезд» двинулся в путь из Севастополя. 30 июня участники проекта встретятся в Москве на гала-концерте.

