Массовое отключение света 28 мая грозит лишь четырем районам Волгограда

Жителей Волгограда снова ожидают очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. В четверг, 28 мая 2026 года, довольно массовые отключения света запланировали в жилых домах и организациях в четырех районах областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические и ремонтные работы в Краснооктябрьском, Дзержинском, Центральном и Красноармейском районах. Волгоградцам стоит заранее подзарядить гаджеты, мобильники и подготовить к отключению холодильники.

В Краснооктябрьском районе Волгограда плановое отключение света пройдет 28 мая 2026 года с 9.00 до 17.00 в домах и организациях по адресам: пер.1-й Охотничий, 4/1, 4/2, 5, 6, 8, 10, ул. 2-я Спортивная, 7, 7/11, 11, ул. Араратская, 5-9, 9/3, 11, 11а, ул. Богунская, 82, ул. Башкирская, 23В (ПАГО №7 Автомобилист), ул. Гаражная, 2 (ПАГО №5 Автомобилист), 7 (ООО ТРЕСТ), 10 (ИП Холодный), 11Г (ФЛ Гейдаров), 15 (ИП Георгиев), 15А (ИП Фирсов), 17А (ФЛ Терещук, ИП Козицкий, ФЛ Анохин), ул. Менделеева, 210 (ООО Оптима), 216Б (ООО Виктория В), ул. Студёная, 9 (ИП Егонян), 10 (НИИ), 11 (ФЛ Прикащиков), ФЛ Кравцов.

В Дзержинском районе отключение света 28.05.2026 запланировали с 9.00 до 17.00 в домах на ул. Демидовская, 30, 32, 34/1, 34/2, 36/1, 36/2, 38, ул. Жмеринская, 9а, 10-22, 13, ул. Кожевникова, 4/1, 4/2, 6/1, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/1, 10/2, 10/3, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14/1, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 18/1, 18/2, 20/1, 20/2, 20/3 20/4, 22, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5, 7, 9/2, 9/3, 11, 13, 15/1, 15а, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, ул. Котовского, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/7, 2/3, 5/1, 5/2, 39-33, 29, 27б, 5, ул. П. Морозова, 25-37, ул. Римского-Корсакова, 33, 35, 39, 43, 47, 40-46, ул. Ряжская, 2/1, 2-12, 12/2, 14, 14/1, 18, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 9/2, 9/4, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 13а, 15, 15а, 15/2, 17, 17а, 19, 19а, 21, 20а, 20, 21а, 27б, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 21, 21/1, 21/2, 22/2, 22/3, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 25/1, 25/2, 22/2, 22/3, 22, 24, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 32/1, 32/2, 36/1, 36/2, 36/3, 40, 44, 46, 46а, 29, 29а, 29д, 31/2, 31/2, 33/1, 33/2, 33/3, 35/3, 39 (ФЛ Бородачев), 37 (Волгокомпания, ФЛ Малхасян, Первая Башенная Компания), 46 (Наполеон), ул. Третьяковская, 6, 24-30, 38, 42-48, 25а, 31, 50, 50а, 45-51, 55, ул. Халтурина, 60, 62, 69, 71, ул. Хорошева, 2б, 4, 4а ИП Молоткова, 4б, 6, 6б, ул. Хуторская, 71, 73.

В Центральном районе Волгограда отключение электричества наметили 28 мая с 10.00 до 11.00 по адресам: ул. 7-й Гвардейской Дивизии, 12а, 16, Магнит, ул. Коммунальная, 18. С 9.00 до 17.00 отключение света затронет улицы: Аллея Героев, 4 (Ростелеком, молодежный театр, ООО Статус, ФЛ Дементьев, ФЛ Согоян, ИП Врачев), ул. Советская, 15 (ИП Бурова, ИП Ягель, Волгоградгоргаз, ФЛ Мансурова, ООО Профит, ФЛ Алифанова), пр. Ленина 16 (ИП Емельянов, ФЛ Чумаченко, ИП Дианова, Союз художников России, АВИ, ИП Кулибаба, ФЛ Федотова, ИП Жирков, ФЛ Дианов).

В Красноармейском районе Волгограда 28 мая 2026 отключение электроснабжения затронет с 9.00 до 17.00 гаражный кооператив №34 на ул. Удмуртской, 71Г.

Помимо отключений света волгоградцев также ждет сезонное отключение горячей воды.

