График плановых отключений горячей воды в Волгограде на июнь 2026 года согласовали «Концессии теплоснабжения». Сайт volgograd.kp.ru публикует полный список адресов и даты, когда жители города будут купаться в тазиках и греть воду в чайнике. Стартует отключение ГВС с первых дней лета и затронет дома всех восьми районов Волгограда. Но будет оно не таким масштабным, как в апреле-мае.

Отключения горячей воды на время гидравлических испытаний сетей продлятся в Волгограде лишь 1–3 дня. А вот для ремонта котельных и тепломагистралей требуется больший срок, в этом случае отключения продлятся 10-14 дней. Если объем работ большой, то по согласованию с мэрий срок отключений могут еще продлить. Учтите, перестанет идти горячая вода с полуночи первого дня, указанного в графике, и до 24.00 последнего.

График отключений горячей воды в Волгограде на июнь 2026 года

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

С 26 мая по 8 июня 2026 года горячую воду отключат:

ул. Лодыгина, 1-13, 2-6, 12

ул. Ушакова, 2-12

ул. Тракторостроителей, 1- 7, 11, 1а (общежития)

Отключение горячей воды с 15 по 19 июня 2026:

ул. Костюченко, 1а, 3а, 7а, 7б, 9а, 11, 13, 13а, 17а

Отключение горячей воды с 30 июня по 13 июля 2026:

ул. Героев Тулы, 11, 13, 15, 17

ул. Героев Шипки, 25, 27, 27а, 29, 31

ул. Колумба, 1б, 5, 5а, 5б, 7, 14

ул. Гидростроителей, 2, 6, 10

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

С 17 по 23 июня 2026 года горячую воду отключат:

ул. Прибалтийская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

пр. Волжский, 2, 4, 6, 8, 12

Отключение горячей воды с 18 по 24 июня 2026:

ул. Автомагистральная, 1, 3, 5

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

С 26 мая по 8 июня 2026 года горячую воду отключат:

ул. Аракская, 29- 35

ул. Хорошева, 14, 20

ул. Безымянная, 1

Отключение горячей воды с 1 по 11 июня 2026:

ул. 51-й Гвардейской, 15, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 37, 38б, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56

ул. Восточно-Казахстанская, 6, 8, 10, 12, 14

ул. Полесская, 6

ул. Республиканская, 12-16, 20-24, 21

ул. Кутузовская, 1, 9

ул. Савкина, 2, 4, 6, 10-16

ул. Толбухина, 9, 36, 38, 40

ул. Колпинская, 1а, 1б, 9, 11

ул. Гейне, 1а, 3а,17а, 19, 21, 21а

ул. Ессентукская, 3, 19

ул. Краснополянская, 1а, 11, 12, 14а, 26, 26а, 44а, 48, 68, 70, 72, 72а

ул. Историческая, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 140, 142

ул. Шекснинская, 8а, 10а, 12а, 16

ул. Панкратовой, 60

ул. Фестивальная, 17

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Отключение горячей воды с 4 по 17 июня 2026:

ул. Новороссийская, 43

ул. Чапаева 8, 10, 18

С 9 до 22 июня 2026 года горячую воду отключат:

ул. Кубанская, 15, 15А

Отключение горячей воды с 15 по 25 июня 2026:

ул. Краснознаменская, 7

ул. Ленина, 25

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

С 2 по 4 июня 2026 года горячую воду отключат:

ул. Чигиринская, 2

ул. Ардатовская, 2

ул. Буханцева, 48, 50, 66

ул. Клубная, 13

Отключение горячей воды с 15 по 26 июня 2026:

ул. Автотранспортная, 79

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 2 по 15 июня 2026 года горячую воду отключат:

ул. Тулака, 1а

С 3 июня до 4 июня 2026 отключение горячей воды:

ул. Голубятникова, 9, 10, 12

ул. Волгоградская, 9, 11, 13, 162

ул. Терешковой, 9

Отключение горячей воды с 15 по 25 июня 2026:

ул. Гвоздкова, 8, 8а, 10- 20

ул. Балакирева, 2

ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32

ул. Новосибирская, 66

ул. Сухова, 19, 21, 25, 17

пр. Университетский, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28

ул. Мариупольская, 10, 12, 14

ул. Запорожская, 3

ул. Шауляйская, 4а, 2а

ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68

ул. Тимирязева, 1б, 11, 13, 15, 17а, 19а, 31, 35, 37, 46, 46а, 50, 52

ул. Комарова 68, 68а, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80

ул. Я. Купалы, 60, 64, 65, 67, 67а, 69, 71

ул. Ивановского, 4, 6, 12

ул. Песчанокопская, 13, 15, 17

ул. Малиновского, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а

КИРОВСКИЙ РАЙОН

С 15 по 26 июня 2026 года горячую воду отключат:

ул. Воронкова, 20/23, 29а, 78

ул. Шумилова, 22, 30, 73, 77

ул. Р. Люксембург, 5, 9

ул. Черемшанская, 28а

ул. Кедровая, 19, 21

Отключение горячей воды с 18 по 29 июня 2026:

пер. Тепличный, 308, 309

Отключение горячей воды с 29 июня по 10 июля 2026:

ул. Кирова, 74, 86а

ул. Тополёвая, 9

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

С 17 по 24 июня 2026 года горячую воду отключат:

ул. Водников, 12а

ул. Черепановых, 3

Отключение горячей воды с 18 по 19 июня 2026:

ул. Лазоревая, 187, 193

ул. Минская, 218, 222, 226

ул. Фролова, 4

ул. Луговая, 142

ВАЖНО! Отключение могут перенести или отменить по решению «Концессий теплоснабжения». График отключений горячей воды мы регулярно обновляем, внося все изменения.

