Масштабное отключение воды в Советском районе Волгограда проведут в конце мая. Пересохнут краны 29-30 мая 2026 года с вечера пятницы до утра субботы. Не будет ни холодной, ни горячей воды с 22.00 часов 29 мая до 7.00 часов 30 мая, пока «Концессии водоснабжения» проводят ремонтные работы на сетях водоснабжения. Сайт volgograd.kp.ru публикует график отключений воды и полный список адресов, где волгоградцы на ночь останутся без удобств.
Не забудьте набрать воды!
Пр. Университетский, 61-67, 73, 75, 77;
ул. 35-й Гвардейской, 1/1, 3, 3/1, 4, 5-21;
ул. Антрацитная, 3-40;
ул. Таежная, 1-17;
ул. Гудовская, 1-17;
ул. Невинномысская, 1-17;
ул. Зональная, 1-20;
ул. Суворова 1-17;
ул. Стахановская, 2-18;
ул. Краснопресненская, 1, 1А, 2, 2/2, 2А, 3-10,12, 13-19, 22-36;
ул. Ухтомского, 4, 8, 12, 14, 16, 21, 35;
ул. Петроградская, 2, 3,4,5, 11, 13, 15-34;
ул. Калининградская, 2, 2А, 5, 7, 8, 9, 10, 11,14, 15-20, 18/1, 20/1, 21, 22, 22/1, 23, 25;
пер. Удмуртский, 2, 105;
ул. Даугавская, 3,4, 4а, 5, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 20;
ул. Крепильная, 103-131;
ул. Монтерская, 132-152;
ул. Кондукторская, 100-114;
ул. Шахтинская, 112-146;
ул. Слесарная, 103-109;
ул. Китайская, 1-20.
