Воду отключат полностью на 9 часов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Масштабное отключение воды в Советском районе Волгограда проведут в конце мая. Пересохнут краны 29-30 мая 2026 года с вечера пятницы до утра субботы. Не будет ни холодной, ни горячей воды с 22.00 часов 29 мая до 7.00 часов 30 мая, пока «Концессии водоснабжения» проводят ремонтные работы на сетях водоснабжения. Сайт volgograd.kp.ru публикует график отключений воды и полный список адресов, где волгоградцы на ночь останутся без удобств.

Не забудьте набрать воды!

Отключение воды в Советском районе Волгограда с 22.00 часов 29 мая до 7.00 часов 30 мая 2026: список адресов

Пр. Университетский, 61-67, 73, 75, 77;

ул. 35-й Гвардейской, 1/1, 3, 3/1, 4, 5-21;

ул. Антрацитная, 3-40;

ул. Таежная, 1-17;

ул. Гудовская, 1-17;

ул. Невинномысская, 1-17;

ул. Зональная, 1-20;

ул. Суворова 1-17;

ул. Стахановская, 2-18;

ул. Краснопресненская, 1, 1А, 2, 2/2, 2А, 3-10,12, 13-19, 22-36;

ул. Ухтомского, 4, 8, 12, 14, 16, 21, 35;

ул. Петроградская, 2, 3,4,5, 11, 13, 15-34;

ул. Калининградская, 2, 2А, 5, 7, 8, 9, 10, 11,14, 15-20, 18/1, 20/1, 21, 22, 22/1, 23, 25;

пер. Удмуртский, 2, 105;

ул. Даугавская, 3,4, 4а, 5, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 20;

ул. Крепильная, 103-131;

ул. Монтерская, 132-152;

ул. Кондукторская, 100-114;

ул. Шахтинская, 112-146;

ул. Слесарная, 103-109;

ул. Китайская, 1-20.

