Массовое отключение света 29 мая грозит сразу пяти районам Волгограда

Жителей Волгограда ждут очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством в конце недели. В пятницу, 29 мая 2026 года, массовые отключения света запланировали в жилом секторе сразу в пяти районах областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические и ремонтные работы в Краснооктябрьском, Дзержинском, Ворошиловском, Советском и Красноармейском районах. Лучше заранее подзарядить гаджеты и подготовить к отключению холодильники.

В Краснооктябрьском районе Волгограда плановое отключение света грядет 29.05.2026 с 9.00 до 16.00 в домах и организациях по адресам: ул. Белебейская, 2, 4, 6, 3-11, ул. Зорге, 3, 4, 5, ул. Короткая, 3-47, 6-14, 18, 20, 22, 289, 292, 296, 39 (Телерадиовещательная компания), ул. Кузнецова, 1, 5, 7, 9, 7а, 13, 15, 17, 14а (Школа Ор Авнер), ул. Семашко, 2, 4, 8, 9, 13, ул. Сочинская, 1-25, 2-28, ул. Уссурийская, 1-31, 12-32.

В Дзержинском районе Волгограда отключение света 29.05.2026 запланировали с 10.00 до 13.00 по адресам: ул. Аральская, 18-24, 24а, 26-40, 33, 33а, 35-51, ул. Балтийская, 9а, 9-15, 15а, 17-41, 10-24, 24а, 33, 26-36, ул. Каспийская, 24, 26, 28, 28а, 30, 30а, 32а, 32-36, 36а, 38а, 38-46, 46а, 48, 50, 50а, ул. Кубанская, 25, 22-30, МБУ Северное, ФЛ Бадажкова, ИП Стебунов, ул. Онежская, 21а, 21-29, 36, 37, ул. Рокоссовского, 33-39, 39а, ул. Черноморская, 23, 25а, 25, 27а, 27-33, 33а, 35а, 35-41, 45, 47, 47а, 47б, 26-46, 48, ул. Чапаева, 28, 30, МБУ Северное, Управление мелиорации, Фаворит, ФЛ Погосян, ФЛ Хачунц.

В Ворошиловском районе Волгограда отключение света запланировали 29 мая с 9.00 до 17.00 часов по адресам: ул. Ленкоранская, 94, 125-133, ул. Новоузенская, 86-96, ул. Панина, 20-34, 7-21, 15а, 20/1-20/8, 20/2а, 22д, 22г, 26а, ул. Яблочная, 27, 29, 29а.

В Советском районе среди коммунальных страдальцев, которых затронут отключения света 29 мая 2026 с 9.00 до 13.00 будут жители домов по адресам: ул. Горьковская, 100-102, 104а, 111, 112, 113а, 113б, 113в, 114а, 114-116, 118, ул. Докторская, 105-113, 109а, 104-118, 112а, ул. Землемерная, 103-113, 100-114, ул. Крепильная, 103-111, 109-147, 115а, 129б, 130, Почта, ИП Калугина, 132, 134, ул. Крупской, 125, 117, ул. Кондукторская, 101, 103, 102-116, ул. Лебедева-Кумача, 100-108, 103-107, ул. Лесозащитная, 103, 103а, 105, 110, 117, 109, ул. Монтерская, 124-132, 103-109, 106-108, 142-154, 144а, 148а, 160-174, 174а, ул. Некрасова, 103-113, 110, 116, 118, 135а, ул. Палехская, 100-128, 116а, 120а, 101-137, 127а, 131а, ул. Плотницкая, 100, 101, 101а, 102, 103, 103а, 104, 104а, 105, 108, 108а, 109, 110, ул. Симеизская, 102, 104-108, 114а, 114, 115, 116а, 118, 119, 121, ул. Сторожевая, 103, 105, 106, 106б, 106д, 108, ул. Сталеварная, 103-111, 102-116, 102а, ул. Савеловская, 111, 102, 102а, 102б, 121, 121а, 123а, 123, ул. Старательская, 106-114, пер. Старый, 138-146, ООО Наш город, ул. Учительская, 101-113, 100-112, ул. Шахтерская, 102, 109, ул. Шахтинская, 115-143, 119б, 123а, 141а, 112-136, 112б, 130а,146, ул. Шоферская, 98-112, 99-113.

В Красноармейском районе Волгограда 29 мая 2026 отключение электроснабжения пройдет с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Водников, 3 (котельная), 4, 6, 8, 10 (детсад №221), 12, 12А, ЦТП-№64, ул. Лазоревая, 219, ул. Сулеймана Стальского, 12,14,18,18а, ул. Черепановых, 5.

Помимо отключений света волгоградцев в ближайшие дни ждут отключение холодной и горячей воды.

