В Волгоградской области ввели правила для активного отдыха на воде: что запретили сапбордистам и вейксерферам

Любители покататься на сапах теперь будут должны соблюдать правила.

В Волгоградской области готовятся к началу купального сезона и открытию четырех пляжей. Перед тем, как жители массово полезут в водоемы, эксперты обсудили безопасность на воде. Накануне в Волгоградской области постановлением губернатора от 12 мая 2026 года прописали правила обеспечения безопасности людей на водных объектах региона, в частности, для всех любителей активного отдыха на воде. Кататься на сапах, бананах, вейкбордах и т.д. запретили детям до 7 лет, а также взрослым без спасательных жилетов.

Что запретили вейкбордистам, сапбордистам, вейксерферам на водных объектах Волгоградской области

В постановлении губернатора от 12 мая 2026 года прописали требования к проведению соревнований на воде, к организации пляжей и детских зон на них и даже правила поведения на льду. Отдельный раздел – про организацию активного отдыха на воде. Установить четкие правила давно просили спасатели. Теперь они смогут привлекать к ответственности всех, кто подвергает себя риску, катаясь на сапбордах, вейке, банане, на досках с парашютом, водных лыжах и так далее. Нарушителей можно будет штрафовать. Правда, постановление вступит в силу с 1 сентября 2026 года, в конце купального сезона.

- У нас, к сожалению, есть трагические случаи при использовании сапбордов, и на протяжении нескольких лет мы вели статистику о причинах гибели и травматизма. И поняли, что необходимо обезопасить людей. Сейчас мы говорим не о спортсменах и центрах, которые осуществляют спортивную подготовку, мы про обычных граждан, - объяснил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Волгоградской области Виктор Староверов. - Мы поняли, что одетый спасжилет способствует тому, что в какой-то чрезвычайной ситуации человек все равно останется на плаву и сохранит себе жизнь.

В разделе 6.6 постановления губернатора Волгоградской области прописали требования для надувных плавучих средств, буксируемых средств (водные лыжи, вейкборды, "бананы", круги и тому подобное), парусно-парашютных средств (буера, доски для кайтбординга, виндсерфинга и тому подобное) и других средств, в том числе для подводной охоты и дайвинга.

Что запрещено:

- кататься на неисправных плавсредствах, с пробоинами и без элементов, предусмотренных конструкцией,

- нарушать пассажировместимость,

- самостоятельно использовать средства активного отдыха до 16 лет (детям старше 7 лет можно кататься только в сопровождении совершеннолетних),

- кататься в темное время суток и в туман,

- кататься без спасательных жилетов (за исключением использования средств активного отдыха для подводной охоты и дайвинга),

- кататься без лиша (страховочного троса),

- кататься в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения,

- выходить на судовой ход, в акваторию порта, на участках пляжей и других мест купания.

Все активные развлечения у воды разрешены только в светлое время суток.

Как будут наказывать нарушивших правила сапбордистов и вейксерферов

Для нарушителей действует такая же административная ответственность, как и для тех, кто купается в запрещенных местах. По информации ГИМС МЧС по Волгоградской области, граждан ждет штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц от 30 до 50 тысяч, юридических - от 80 до 100 тысяч.

- Мы никогда не стремимся пополнить бюджет такими средствами. Это все-таки крайняя мера, когда уже какие-то доводы, профилактики недоступны до сознания граждан. Просим всех задуматься о собственной безопасности, - говорит Виктор Староверов.

Что запретили владельцам маломерных судов в Волгоградской области

Отдельные правила – для владельцев катеров, лодок и других маломерных судов. Для них тоже прописали ряд запретов.

- Пользоваться судами нельзя до открытия и после закрытия навигации;

- Запрещается движение в нижнем бьефе Волжской ГЭС - от плотины до Волго-Ахтубинского канала (по левому берегу включая шлюзовой канал) и по правому берегу до устья реки Мокрая Мечетка; движение вдоль правого берега реки Волги на участках от воздушной линии электропередач завода "Красный Октябрь" до причала элеватора и от створа яра "Насоныч" (3 километра ниже с.Райгород) до Ушаковской воложки.

- При движении в границах портов, пристаней, баз для стоянок маломерных судов, пляжей и других мест массового отдыха населения на водных объектах, около судов, занятых водолазными работами, максимальная скорость движения маломерных судов должна составлять не более 15 километров в час в целях исключения волнообразования;

- Запрещается приближаться ближе чем на 50 метров к акватории пляжей и других местах купания.

Есть выход к воде? Найми спасателей

Есть вопросики у спасателей и к тем, кто зарабатывает на отдыхе волгоградцев у воды и на сдаче в прокат средств активного отдыха.

- Хотелось бы рассчитывать на сознательность и помощь наших водопользователей, арендаторов, которые имеют землю с выходом к воде, - говорит председатель Волгоградской областной организации ВОСВОД Эдуард Протопопов. - Особенно в тех местах, где они активно оказывают услуги по аренде плавсредств, которые граждане используют для купания, для нахождения у воды. Было бы хорошо, если бы они в штате имели хотя бы одного специалиста, который был бы обучен оказанию первой помощи или подготовлен как спасатель. Это бы минимизировало число чрезвычайных ситуаций.

За безопасностью купающихся будут следить беспилотники

В этом году в арсенале спасателей появился новый метод патрулирования.

- Это система использования беспилотной авиации. У нас появились на вооружении беспилотники, которые помогают проводить мониторинг прибережной полосы. Беспилотники оборудованы громкоговорителем, на безопасном расстоянии от отдыхающих они могут предупреждать о какой-нибудь ситуации, людей останавливать, оперативно находить пострадавшего, реагировать, если кому-то станет плохо, - рассказал Эдуард Протопопов.

Также спасатели очень надеются, что в этом сезоне наученные чужим печальным опытом родители будут следить за детьми, знать, где они находятся летом, при купании будут надевать на них спасательные жилеты.