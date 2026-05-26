Массовое отключение света грозит 27 мая четырем районам Волгограда

Жителей Волгограда опять ждут очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. В среду, 27 мая 2026 года, весьма массовые отключения света запланировали в четырех районах областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические и ремонтные работы в Тракторозаводском, Дзержинском, Краснооктябрьском и Красноармейском районах. Горожанам лучше заранее подзарядить гаджеты, телефоны и подготовить холодильники.

В Тракторозаводском районе Волгограда отключение электричества 27 мая с 9.00 до 17.00 запланировали на ул. Батова, 8, ООО Олта, ИП Айрян, ИП Синицкий, ФЛ Мкртчян, ул. Салтыкова-Щедрина, 2, 4. Также обесточат ул. Ополченская, 11 - Апилакул, Система ПБО, 11К - Гэллэри Сервис, 22 - ИП Нахметов, Раздолье плюс, 11А -ТК Рассвет, ИП Юрьева.

В Краснооктябрьском районе Волгограда отключение электроснабжения запланировали 27.05.2026 с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Алехина, 43/1-56, 49, 50, 52/1, 52, ИП Федулаева, ул. Громовой, 1-27, 2-20, Волгоградгоргаз, ул. Кошевого, 1-29, 2-30, ул. Правды, 32/1, 32/2, 34, 34/1, 49, ул. Связистов, 1-17, ул. Туманяна, 2, ул. Чесменская, 2-28, 32, ул. Еременко 5Б - МТС Энерго, ФЛ Яковлев, ИП Кравцова, ИП Мкртчян, 5Д - ИП Бахмутова, ул. 4-х Связистов, 4 – Транспортник.

В Дзержинском районе отключение света 27.05.2026 затронет с 10.00 до 13.00 дома и организации по адресам: ул. Аральская, 18-24, 24а, 26-40, 33, 33а, 35-51, ул. Балтийская, 9а, 9-15, 15а, 17-41, 10-24, 24а, 33, 26-36, ул. Каспийская, 24, 26, 28, 28а, 30, 30а, 32а, 32-36, 36а, 38а, 38-46, 46а, 48, 50, 50а, ул. Кубанская, 25, 22-30, МБУ Северное, ФЛ Бадажкова, ИП Стебунов, ул. Рокоссовского, 33-39, 39а, ул. Онежская, 21а, 21-29, 36, 37, ул. Черноморская, 23, 25а, 25, 27а, 27-33, 33а, 35а, 35-41, 45, 47, 47а, 47б, 26-46, 48, ул. Чапаева, 28, 30, МБУ Северное, Управление мелиорации, ООО Фаворит, ФЛ Погосян, ФЛ Хачунц. С 9.00 до 17.00 электричество отключат на ул. Землячки, 28, 30а, 26, 30-34, 34а, ФЛ Нагорный, ИП Лопатин, ООО Информационный Сервис, МТС, ИП Коротков, ИП Трубихов, ФЛ Крикунов, ул. Чирская, 105, 107, библиотека, ФЛ Бахолдин, ФЛ Чекалов, ФЛ Гончаров.

В Красноармейском районе Волгограда плановые отключения света 27 мая 2026 продлятся с 10.00 до 12.00 и затронут ул. Костюшко, 2-70, ул. Ленинаканская, 1-49, 2-50, ИП Танкушин, ул. Плеханова, 1-51а, 22, 22а, 90-96, 178/47, 178/52, 178/61, 178/89, ФЛ Колтунов, ФЛ Шаинян, ФЛ Ахмедова, ООО Вертикаль, ФЛ Чернов. С 9.00 до 16.00 обесточат дома по адресам: ул. Зерноградская, 1А, 3, ул. Караванная, 2а, 2-14, ул. Краснозвездная, 2а, 2б, 2-12, 1а, 1б, 1-11, ул. Перископская, 8-10, 11, 13, 20, ул. Полевая, 1а, 1б, 1-13, ул. Светлоярская, 1-17, 2-18.

Кроме отключений света волгоградцев также ждет отключение горячей воды.

