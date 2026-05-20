Волжская ГЭС вышла на рыбную полку

График сброса воды на Волжской ГЭС на конец мая 2026 года утвердили Росводресурсы на заседании 20 мая. Рыбную полку с расходом в объеме в 19 тысяч кубометров в секунду волгоградский гидроузел будет держать с 21 мая до особого указания ФАВР, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документ. Также скорректированы режимы работы других водохранилищ Волги и Камы.

По уточненному прогнозу Росгидромета, в мае 2026 года приток воды в гидроузлы Волги и Камы ожидается в пределах 52-62 кубических километра при норме в 70,3. Большой воды больше не будет. При этом наибольший приток специалисты прогнозируют в Угличское водохранилище - 156% от нормы, 104% и 101% от нормы ожидают и в Куйбышевское и Чебоксарское водохранилища соответственно. А вот в Горьковское водохранилище поступит лишь 34% от нормы.

Чтобы рыба успела отнереститься, держать рыбную полку на Волжской ГЭС нужно как минимум три недели, в идеале – полтора месяца, подчеркивают ихтиологи.

В 2026-м благодаря снежной зиме на Нижней Волге было большое половодье, паводок оказался максимальным за многие годы. Волжская ГЭС вышла на режим спецпопуска еще с 11 апреля. Пиковые расходы воды по 26 тысяч кубов в секунду волгоградский гидроузел давал неделю с 20 по 26 апреля. Еще неделю продержали 24 тысячи кубов и 11 дней - по 23 тысячи. Постепенно уменьшать сбросы Волжская ГЭС начала с 15 мая. На рыбную полку с расходом в 19 000 ±500 кубометров в секунду вышли с 18 мая. Чтобы рыба смогла нормально отнереститься. продержать рыбную полку должны не меньше 4-6 недель, а температура воды в Волге должна к тому времени достаточно прогреться.

Напомним, сначала максимальные сбросы воды на Волжской ГЭС в 2026 году планировали держать лишь шесть дней и снижать расходы уже с 30 апреля. Этот вариант вообще не оставил бы рыбе шансов. Благодаря тому, что Верхняя Волга и Кама дали много воды, паводок был долгим впервые за много лет.

График сброса воды на Волжской ГЭС – Волгоградском гидроузле в мае 2026 года

Режимы работы водохранилищ Волжско-Камского каскада Росводресурсы корректируют каждую неделю. График сброса воды на Волжской ГЭС в низовья Волги в Волгоградской и Астраханской областях в редакции от 20.05.2026 установили со средними расходами в сутки в объеме:

С 29 апреля по 3 мая 2026 – 24 000 ±500 куб. метров в сек;

С 4 по 14 мая 2026 – 23 000 ±500 куб. метров в сек.;

15 мая 2026 – 22 000 ±500 куб. метров в сек.;

16 мая 2026 – 21 000 ±500 куб. метров в сек.;

17 мая 2026 – 20 000 ±500 куб. метров в сек.;

С 18 по 20 мая 2026 – 19 000 ±500 кубометров в сек. - рыбная полка;

С 21 мая 2026 – 19 000 ±500 кубометров в сек. до особых указаний.

При этом допустимый уровень воды в Волгоградском водохранилище перед плотиной Волжской ГЭС установили на максимальной отметке в 15,2 метра.

