Волжская ГЭС продолжает держать повышенные сбросы воды Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Согласно решению Росводресурсов, среднесуточные сбросы воды через Волгоградский гидроузел с 21 мая оставили в режиме поддержания повышенных уровней на время нереста рыбы. В график работы Волжской ГЭС 2026 пока заложили среднесуточные расходы воды в 19 000 ± 500 кубометров в секунду. В таком режиме гидроузел будет работать вплоть до 10 июня или до особого указания ФАВР. Об обстановке и прогнозах половодья на Нижней Волге в мае-июне 2026 года, а также о перспективах нереста рыбы, рассказали ученые Волжско-Каспийского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КаспНИРХ).

После нескольких лет маловодья благодаря снежной зиме в 2026 году большая вода впервые задержалась на Волге. На режим спецпопуска Волжская ГЭС перешла с 11 апреля. Максимальные сбросы в 26 тысяч кубов держали с 20 по 26 апреля, почти три недели после этого давали 23-24 тысячи. На рыбную полку с расходом в 19 000 ±500 кубометров в секунду волгоградский гидроузел вышел с 18 мая.

По данным, которые озвучил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, впервые за десять лет Волго-Ахтубинская пойма наполнилась водой на 90%. Это хорошо для живущих в пойме людей и сельского хозяйства. Но, чтобы и рыба впервые за много лет смогла нормально отнереститься, вода в Волге должна успеть прогреться, а продержать рыбохозяйственную полку должны не меньше 4-6 недель. Вот только запасы воды в водохранилищах Волжско-Камского каскада не бесконечны.

- При раннем залитии нерестилищ, когда вода в реке еще не достигла нерестовых значений, а основной объем спецпопуска уже реализован, необходимо использовать все возможные ресурсы для минимизации негативных последствий несогласованного уровневого и термического режимов для естественного воспроизводства в текущем году, - дают прогноз на нерест рыбы в 2026 году специалисты КаспНИРХ.

Температура воды в Волге на уровне Астрахани на 21.05.2026 в градусах. КаспНИРХ

К третьей декаде мая 2026 года уровень воды на Нижней Волге в Астрахани поднялся до отметки 572 см, а температура воды только достигла 8,1 градуса. В прошлом году в это время вода в низовьях прогрелась уже выше 12ºС.

Уровень воды в Куйбышевском водохранилище сейчас находится на отметке 53,2 метра, в Волгоградском водохранилище - 14,61 метра. Свободная емкость водохранилищ - минимальная - 0,14 кубических километров, отмечают специалисты. Так что в 2026 году есть не только необходимость, но и возможность держать рыбную полку с расходами воды на Волжской ГЭС в 18-17-16 тысяч кубометров в секунду по 7 июня.

Уровень воды в Волге а пределах Астрахани на 21.05.2026 в градусах. КаспНИРХ

- Такой режим работы позволит продлить рыбохозяйственное половодье до 65 суток, - подчеркивают в КаспНИРХ.

Но сколько в итоге продержат рыбную полку, пока не ясно. График работы волгоградского водохранилища корректируют каждую неделю, двигая сроки и меня расходы.

