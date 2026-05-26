Официальные пляжи Волгограда летом 2026 года: где искупаться и позагорать

Лето уже через неделю, и в Волгограде начинается подготовка к открытию пляжей. В этом году мэрия обещает открыть три пляжа для купания и один для отдыха у воды. Правда, ждать их открытия придется долго: благоустройство начнется после окончания паводка. Ориентировочно - в 20-х числах июня.

Пляжи в Волгограде летом 2026: где искупаться

Как рассказала заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда Елена Славина, мэрия будет подавать заявки на открытие трех пляжей с купанием: в Тракторозаводском, Красноармейском районах и на острове Сарпинском в Кировском. Последний обещают сделать модным благоустроенным и комфортным местом, куда потянутся отдыхать все волгоградцы. Правда, для этого нужно будет получить ряд разрешений, в том числе от Роспотребнадзора.

После того, как уровень воды в Волге стабилизируется, в этих местах проведут водолазное обследование дна, возьмут пробы воды и почвы. Если все хорошо – приступят к обустройству пляжей. Чтобы получить разрешение на открытие, пляжи должны быть оборудованы теневыми навесами, туалетами, кабинками для переодевания, душевыми. А также медпунктом и постом спасателей.

В Красноармейском районе такой пляж открывают уже несколько лет подряд общими стараниями администрации района и частника.

- Если еще буквально 4-5 лет назад мы там видели небольшое количество отдыхающих, в жаркий выходной день порядка 100-150 человек, то прошлый сезон показал, что это становится все большим и большим центром притяжения людей, поэтому также динамично меняется и подход к этой локации - становится больше кабинок для переодевания, появился бассейн для детей с фильтрацией воды, - говорит Елена Славина.

В этом году волгоградцам обещают вернуть пляж на острове Сарпинском.

- В этом году это будет красивая, благоустроенная, безопасная, чистая территория, по всем требованиям оборудованная, с единовременным пребыванием до 250 человек, - говорят в мэрии.

Пляж на Тулака в Волгограде: только позагорать

Четвертый пляж откроют на набережной Тулака. Место это волгоградцы любят, потому что многим сюда гораздо ближе добираться, чем за Волгу, в Красноармейский или на Спартановку. Но купаться здесь не разрешат.

- Купание здесь по ряду факторов невозможно, - говорит Елена Славина. - Тут речь идет не столько про опасность воды, а про расположение локации рядом с местом прохождения маломерных судов, рядом с пристанью. Также здесь находится водовыпуск, который напрямую сбрасывает стоки в Волгу.

На всех официальных пляжах будут дежурить спасатели с 10 до 17 часов.

Пробы воды решают все

Перед тем, как все эти пляжи откроются, они должны получить санитарно-эпидемиологическое заключение. На этом моменте ежегодно рушатся все планы властей. Желание благоустроить пляж есть, но Роспотребнадзор говорит: вода и песок грязные. Удастся ли получить положительное заключение в этом году, станет понятно, скорее всего, не раньше конца июня.

- Вода в конкретном месте должна соответствовать гигиеническим нормативам, должна быть безопасна в эпидемиологическом отношении, в радиационном, должна быть безвредна по химическому составу. К береговой зоне также предъявляются требования: наличие определенной инфраструктуры, качество песка, наличие условий для сбора отходов - контейнерная площадка, урны, - рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Ирина Климина.

Перед тем, как расставить шезлонги и зонтики, владелец пляжа должен очистить территорию от мусора, просеять песок или завести новый, чистый. Очистить всю территорию от сорняка, чтобы посетители не подцепили клещей, провести обработку от насекомых. Выполнение всех этих процедур проконтролирует Роспотребнадзор. Санитарно-эпидемиологическое заключение должны получить все пляжи, в том числе закрытые – на территории турбаз и детских лагерей.

Контроль за качеством воды уже начался.

- Исследования на возбудителя холеры проводятся исключительно после того, как температура в водоёмах становится выше плюс 12 градусов. Пока по результатам вода соответствует гигиеническим нормативам, но контроль этот будет продолжаться в течение всего летнего сезона вплоть до октября. И уже в зависимости от результатов мы будем информировать органы местного самоуправления. Может быть, в каких-то случаях придётся вводить ограничительные мероприятия на тот или иной пляж.

Помимо холеры, при купании в водоеме можно подхватить дизентерию, вирусный гепатит А, норовирусы, энтеровирусы, и даже туляремию. И глистные инфекции из песка. Даже там, где пробы воды хорошие, санитарные врачи советуют не заглатывать воду при купании, обязательно после посещения пляжа принять душ, ходить в обуви по песку, хорошенько вытряхивать после пляжа свои коврики, покрывала.