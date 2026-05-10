Отключение горячей воды грозит сразу шести районам Волгограда с 12 мая

Отключения горячей воды в Волгограде продолжаются. Сразу после майских праздников купаться в тазиках и греть воду в чайниках и на плите будут жители шести районов областного центра. К коммунальным страдальцам с 12-14 мая 2026 года присоединятся жители более сотни улиц в Краснооктябрьском, Дзержинском и Ворошиловском, Советском, Кировском и Красноармейском районах.

Смотрим, кому не повезет в середине мая 2026 года. Волгоградцы, которые попали в список отключений ГВС, еще успеют принять ванну и убраться, пока горячая вода течет из крана в их домах.

В Краснооктябрьском районе Волгограда отключения горячей воды продлятся с 12 по 22 мая 2026 года и затронут 14 улиц. Больше всего коммунальных страдальцев будет на улицах Еременко, Таращанцев, Штеменко и Хользунова.

В Дзержинском районе с 12 по 25 мая горячую воду отключат на улицах: Ангарская, Рыбалко и Римского-Корсакова, 8. А с 14 по 27 мая мыться в тазиках будут жители 10 улиц 7 Ветров и Жилгородка, включая бульвар 30-летия Победы, улицы Новодвинскую, 8-й Воздушной Армии, Симонова, Московскую, Качинцев, Танкистов, 51-й Гвардейской, Космонавтов и Восточно-Казахстанскую.

Ворошиловский район будет сидеть без горячей воды с 12 по 20 мая. Это отключение оставит без удобств почти 30 улиц. Среди них Козловская, Циолковского, Лавочкина, Череповецкая, Буханцева, Елецкая, Ростовская, Дубовская, Рабоче-Крестьянская, Кузнецкая, Грушевская, Калинина и другие. Еще дольше, с 12 по 21 мая, продлится отключение ГВС на улицах Буханцева, 20 и 22, Воркутинской, 3 и Липецкой, 3, 3а.

В Советском районе Волгограда отключение горячей воды после майских праздников тоже будет масштабным. С 12 по 14 мая горячую воду отключат на 16 улицах. Больше всего домов затронет на проспекте Университетском, улицах Автомобилистов, Алексеевской, Богданова, 35-й Гвардейской Дивизии, Академика Королева и Даугавской. С 13 по 15 мая греть воду будут жители еще 16 улиц, среди которых Гвоздкова, Казахская, Владимирская, Тимирязева, Малиновского, Я. Купалы, Комарова и пр. Университетский. И с 14 по 27 мая без горяченькой будут улицы Терешковой, 17-21, 54 и Волгоградская, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9.

В Кировском районе отключение ГВС затронет на два дня 12-13 мая переулок Тепличный, 308 и 309, с 14 по 26 мая - улицу Курчатова, 10а и 18.

Красноармейский район также ждет глобальное отключение горячей воды. С 13 по 18 мая 2026 года без ГВС оставят почти три десятка улиц. Среди них: 2-я Караванная и 2-я Штурманская, Вучетича, 50 лет Октября, Гремячинская, Зерноградская, Ломакина, Николаевская, Саушинская, Танеева, Фадеева, Бахтурова, Российская, Пятиморская, Удмуртская, Панферова, Гагринская, Брестская, проспекты Канатчиков, Героев Сталинграда, Столетова. Еще пять улиц оставят без горячей воды с 14 по 20 мая: Алийская, Героев Малой Земли, Сидорова, Судостроительная и Электростальская.

А три района Волгограда в конце недели совсем останутся без холодной и горячей воды 15-17 мая. Не обойдется и без ежедневных отключений электричества. Коммунальщики и энергетики проведут масштабные работы на сетях и водоочистных сооружениях.

Смотрите полный график отключений горячей воды в Волгограде на май 2026 с адресами и номерами домов.

