Куда сходить в Волгограде в выходные 10-11 мая: концерты, перфомансы и кино

Отмечать День Победы продолжат на набережной Волгограда Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде отгремел День Победы, но празднование 9 Мая еще не закончилось. В программе мероприятий на майские выходные – концерты, кинопоказы, спектакли, мастер-классы, аллея живых скульптур и развлечения в парках и на набережной. Рассказываем, куда сходить и что посмотреть в праздничные выходные 10-11 мая 2026 года в Волгограде.

В Горсаду Волгограда 10 мая 2026 в полдень начнется праздничный концерт. На сцене у фонтана на Верхней террасе набережной с полудня и вплоть до 21.00 будет концерт, с 16.00 до 19.00 вернется аллея живых скульптур. В амфитеатре на нижней террасе в 12.00 и в 20.00 бесплатно покажут художественные фильмы, в 15.00 - мастер-класс «Письма Победы», в 15.30 и в 18.00 – на сцену выйдут артисты.

В программе праздничных мероприятий на 11 мая 2026 в Волгограде - также концерты на Верхней террасе набережной и в Горсаду. Начало в обеих локациях в 12.00. В амфитеатре в полдень пройдет кинопоказ, в 15.00 - концерт, в 17.00 - музыкально-театрализованный перфоманс, в 19.00 - спектакль «Театр писем и судеб». Аллея живых скульптур снова ждет волгоградцев и гостей города для фотосессий 11 мая с 16 до 19 часов. Большой праздничный концерт ко Дню Победы на сцене у фонтана на набережной начнется в 18.00. Подробнее.

В районах Волгограда праздновать День Победы будут до 15 мая.

