Массовое отключение света 12 мая грозит четырем районам Волгограда

Жителей Волгограда сразу после майских праздников опять ждут очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. Во вторник, 12 мая 2026 года, весьма массовые отключения света запланировали в четырех районах областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические и ремонтные работы в Центральном, Ворошиловском, Советском и Красноармейском районах. Перед плановым отключением лучше заранее подзарядить телефоны, перебрать продукты в холодильниках.

В Центральном районе Волгограда среди коммунальных страдальцев, которых коснутся отключения света 12 мая 2026 с 9.00 до 13.00 окажутся жители домов и организации по адресам: ул. Наумова, 4, Безопасный регион, ул. Пражская, 1, Нотариальная палата, ул. Советская, 32, 34, КонсультантПлюс Волгоград, 34а, Социальный фонд, ул. Чуйкова, 49, ИП Вирабов, Научно-Консультационный Центр Алиса, 51а, ОРТО-С МИР.

В Ворошиловском районе отключение электричества 12 мая затронет лишь здание на ул. Садовая, 39А - ООО Волга.

В Советском районе Волгограда отключения света 12.05.2026 запланировали с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Дуганская, 106, 108-119, 119а, 120-125, 135, 137, ул. Крайняя, 134, ГСК Надежда-2, 105, 101, ул. Максимовский разъезд, 135, 137, ул. Новочеркасская, 100-104, ул. Садовая, 124, 26-138, 138а, 142-162, 34А ФЛ Шлякин, 164-212, 187-211, 193а, 193б, 193в, 190а, 191а, 188а, 188б, 189а, 189б, 195а, 195б, 192а, 192б, 210а, 187а, 187б, 40 - Компания СПТ.

В Красноармейском районе Волгограда плановые отключения света 12 мая 2026 года проведут с 9.00 до 17.00 в домах по адресам: ул. 50 лет Октября, 25, 27, ул. Фадеева, 55, 59.

Помимо отключений электроснабжения после майских праздников Волгоград также ждет отключение горячей воды, а в выходные отключат холодную воду в трех районах.

