Трамваи в Жилгородок не будут ходить с 11 мая в Волгограде из-за реконструкции

В Волгограде трамваям №5, 7, 10 и 12 укоротят маршрут сразу майских праздников, сообщили в администрации города. С 11 мая 2026 года начинается первый этап реконструкции трамвайной линии в Дзержинском районе. Пути и контактную сеть полностью обновят на участке от улицы Космонавтов в Жилгородке до улицы Хорошева. Протяженность участка работ составит порядка 4,5 километра.

- Работы организованы в рамках инвестпроекта, заключенного между городом, регионом и АО «ЭлектроТранспорт Плюс», - рассказали в мэрии.

Как будет ходить общественный транспорт в Жилгородок с 11 мая 2026 года

С 11 мая 2026 года трамваи №5, 7, 10 и 12 будут ходить до резервного кольца на остановке «Улица Хорошева». Заменит их электробус №15, который по будним дням начнет курсировать от «Улицы Тополевая» до «Жилгородка». После остановки «Улица Комсомольская» он будет сворачивать на Комсомольскую и продолжит путь в сторону Дзержинского района. В выходные дни электробус сохранит привычный маршрут до железнодорожного вокзала.

Маршруты другого общественного транспорта, обслуживающего микрорайон Жилгородок, не изменятся из-за реконструкции трамвайных путей. Так, автобус №85, троллейбусы №10, 10а, 15а, а также маршрутка №98 будут ходить как и раньше.

До этого реконструировали трамвайную линию от «Детского центра» до улицы Волчанской. На участке от Хорошева до Космонавтов в этом году полностью заменят основание пути, рельсы, шпалы и контактную сеть, модернизируют четыре переезда. Основной объем работ придется на лето, когда юные волгоградцы на каникулах, а взрослые в отпусках.

