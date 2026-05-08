Волжская ГЭС продержит максимальные сбросы больше трех недель Фото: Антон ТИТОВ.

График сброса воды на Волжской ГЭС на май 2026 года скорректировали и утвердили Росводресурсы на заседании 7 мая. Пиковые сбросы воды на Волгоградском гидроузле в очередной раз продлили. Постепенно уменьшать сбросы начнут лишь с 16 мая. На рыбную полку с объемом в 18 тысяч кубометров в секунду расходы выйдут с 20 мая, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документ. Сколько после будут держать рыбохозяйственную полку, пока неясно. Но прогнозы на нерест уже плохие.

- Раннее поступление больших объемов воды вкупе с отрицательными температурными аномалиями на протяжении большей части апреля и первых дней мая привело к тому, что в настоящее время температура поступающей воды все еще не достигла благоприятных для нереста значений в 8 градусов и выше по Астрахани. Между тем, основная часть спецпопуска уже реализована, вследствие чего можно ожидать негативных последствий для естественного воспроизводства рыб, - отмечают специалисты КаспНИРХ. - Со стороны рыбохозяйственной науки было предложено рассмотреть другой вариант спецпопуска, с более продолжительной рыбохозяйственной полкой и ступенчатыми расходами в диапазоне 19-16 тысяч кубометров в секунду, с длительностью рыбохозяйственного половодья, превышающей два месяца.

Прогноз паводка на Нижней Волге в мае 2026 года

По прогнозу Росгидромета, в мае 2026 года приток воды в гидроузлы Волги и Камы будет около 45-61 кубических километров при норме в 70,3. При этом Куйбышевское и Чебоксарское водохранилища ожидают наибольший приток в 104% и 101% от нормы соответственно. А вот Горьковское водохранилище получит лишь 34% от нормы.

- Продолжаем вести непрерывный контроль за прохождением весеннего половодья. При необходимости режимы работы гидроузлов будут оперативно корректироваться в соответствии с изменением погодных и гидрологических условий, - прокомментировал решение замруководителя Росводресурсов Вадим Никаноров.

В 2026-м большая вода на Нижней Волге задержалась надолго. Волжская ГЭС на режим спецпопуска в 2026 году вышла очень рано - с 11 апреля. Пиковые сбросы по 26 тысяч кубов в секунду волгоградский гидроузел пропускал семь дней с 20 по 26 апреля. Еще неделю продержали 24 тысячи кубов и 12 дней планируют выдавать по 23 тысячи. Постепенно уменьшать сбросы и выходить на рыбную полку сперва планировали с начала мая. Теперь же решили, что Волжская ГЭС будет снижать объемы на тысячу кубов ежедневно лишь с 16 мая. Выйти на рыбную полку с расходом в 18 000 ±500 кубометров в секунду предполагают с 20 мая. Остается надеяться, что температура воды в Волге к тому времени уже более-менее прогреется. Для хорошего нереста продержать рыбную полку должны не меньше 4-6 недель.

Напомним, поначалу максимальные сбросы воды на Волжской ГЭС в 2026 году планировали держать лишь шесть дней и завершить уже к 30 апреля. Такой вариант вообще не оставил бы рыбе шансов.

Температура воды по в/п Астрахань. Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии Волжско-Каспийский филиал ВНИРО (КаспНИРХ).

По данным КаспНИРХ, уровни воды в Куйбышевском и Волгоградском водохранилищах сейчас находятся на отметках 14,35 метра и 53,19 метра соответственно. Скорость подъема уровня воды в Волге на уровне Астрахани резко замедлилась, половодье выходит на свой пик. С 29 апреля идет обводнение полоев высокого уровня. По состоянию на 7 мая отметка уровня достигла 5,6 метра, температура воды - всего 6,3 градуса. Это гораздо ниже нормы.

График сброса воды на Волжской ГЭС – Волгоградском гидроузле в мае 2026 года

График сброса воды на Нижнюю Волгу в Волгоградской и Астраханской областях утвердили 7 мая со среднесуточными расходами в объеме:

С 29 апреля по 3 мая 2026 – 24 000 ±500 кубометров в сек;

С 4 по 15 мая 2026 года – 23 000 ±500 кубометров в сек.;

16 мая 2026 года – 22 000 ±500 кубометров в сек.;

17 мая 2026 года – 21 000 ±500 кубометров в сек.;

18 мая 2026 года – 20 000 ±500 кубометров в сек.;

19 мая 2026 года – 19 000 ±500 кубометров в сек.;

20 мая 2026 года – 18 000 ±500 кубометров в сек.

Допустимый максимум уровня воды в Волгоградском водохранилище перед плотиной Волжской ГЭС установили на отметке 15,2 метра. Режимы работы водохранилищ Волжско-Камского каскада корректируют каждую неделю.

