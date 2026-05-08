Масштабное отключение воды в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском районах Волгограда проведут в выходные 15-17 мая 2026 года. Почти у полмиллиона горожан на севере и западе областной столицы с пятницы по воскресенье пересохнут краны. Не будет ни холодной, ни горячей воды с 0.00 часов 15 мая до 12.00 часов 17 мая, пока «Концессии водоснабжения» проводят глобальную профилактику и ремонт на водоочистных сооружениях и сетях. Сайт volgograd.kp.ru публикует график подвоза воды во дворы жилых домов и больницы на время отключений.

Отключение воды с ночи 15 мая до полудня 17 мая 2026 оставят без удобств три района Волгограда полностью. Чтобы сгладить неудобства для горожан, «Концессии» будут подвозить воду в жилые микрорайоны и больницы в машинах с десятикубовыми цистернами. Смотрите список адресов, где и когда будут стоять водовозки в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Дзержинском районах и где можно набрать воды для бытовых нужд. Подвозить воду во дворы Волгограда будут 20 автоцистерн с 8.00 до 21.00, в пожарно-спасательные части – круглосуточно.

- Автоцистерны с водой невозможно поставить абсолютно на каждой улице всех трех районов, ищите ближайшую к вам точку остановки машины, - отмечают коммунальщики.

Первыми с утра 17 мая воду начнут получать жители Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов. Дольше вода будет идти десятки километров по трубам в дома Дзержинского.

График подвоза воды на время отключений воды в Тракторозаводском районе Волгограда на 15 мая 2026 года

15 мая 2026 с 8:00 до 9:00, с 14:00 до 15:00 и с 17:00 до 18:00 - больница №4 (ул. Ополченская,40, ул. Тракторостроителей,13, ул. Атласова,6); ул. Ополченская,43 и ул. Н. Отрады 4а - детская стоматологическая поликлиника №2.

15 мая 2026 с 9:00 до 10:00 - ул. Тарифная, 23-25; ул. Д. Бедного, 10; ул. Тракторостроителей, 1; ул. Дегтярева, 45 - больница №5; ул. Героев Шипки, 2 - психиатрическая больница №2.

15 мая 2026 с 10:00 до 11:00 - ул. Батова, 6; пр. Ленина,173, ул. Кропоткина, 3-5; ул. Дегтярева, 8 – наркодиспансер; ул. Героев Шипки, 2 - психиатрическая больница №2.

15 мая 2026 с 11:00 до 12:00 - пер. Ногина, 44; ул. Менжинского, 26; ул. Шурухина, 3.

15 мая 2026 с 12:00 до 13:00 – ул. Н. Отрады, 1а; ул. Дзержинского, 37; Наб. Волжской Флотилии,15-17; ул. Быкова, 4а.

15 мая 2026 с 13:00 до 14:00 – ул. Ополченская, 40а - противотуберкулезный диспансер; ул. Шурухина, 20; ул. Н. Отрады, 24а.

15 мая 2026 - больница №4 (ул. Ополченская, 40, ул. Тракторостроителей, 13, ул. Атласова, 6), ул. Ополченская, 43 и Н. Отрады, 4а - детская стоматология №2).

15 мая с 15:00 до 16:00 – ул. Очаковская,12; ул. Кропоткина,1а; ул. Тарифная,3-9; ул. Н. Отрады, 6; ул. Салтыкова-Щедрина, 26.

15 мая 2026 с 16:00 до 17:00 - ул. Льговская,12; пр. Ленина,225-227; пр. Ленина,201-203.

15 мая 2026 с 18:00 до 19:00 - ул. Жолудева,20а; ул. Н. Отрады, 40; ул. 95-й Гвардейской, 2-4.

15 мая 2026 с 19:00 до 20:00 - ул. Могилевича,7; ул. Мясникова,10; ул. Дегтярева,31-33; ул. Богомольца,6-8; ул. Дегтярева,1.

15 мая 2026 с 20:00 до 21:00 - ул. Луговского,1; ул. Гороховцев,2; ул. Брасовская,18; ул. Менжинского,11а; ул. Дзержинского,22.

График подвоза воды на время отключений воды в Краснооктябрьском районе Волгограда на 15 мая 2026 года

15 мая 2026 с 8:00 до 9:00 - больница №5 (ул. Пельше, 2 и ул. Еременко, 56); ул. Менделеева,93; ул. Еременко, 154-156.

15 мая 2026 с 9:00 до 10:00 - больница №5 (ул. Пельше, 2 и ул. Еременко, 56); ул. Асланова,5а - детская больница; ул. Пельше,13-15.

15 мая 2026 с 10:00 до 11:00 - ул. Бажова,2а - больница №12; ул. Высокая,26а; ул. Титова,14.

15 мая 2026 с 11:00 до 12:00 - ул. Базарова,6-10; ул. Богунская,30; ул. Зорге,49; ул. Хользунова,36/4.

15 мая 2026 с 12:00 до 13:00 - ул. Кузнецова,18; ул. Еременко, 44; ул. Еременко, 21-23.

15 мая 2026 с 13:00 до 14:00 – пр. Ленина,97; ул. Еременко, 54; ул. Репина,15-17.

15 мая 2026 с 14:00 до 15:00 – пр. Ленина,113; ул. Репина,66-68; ул. Ломоносова,77.

15 мая 2026 с 15:00 - 16:00 - ул. Гончарова,4; ул. Еременко, 74-76; ул. Еременко, 53-55.

15 мая 2026 с 16:00 до 17:00 - ул. Титова,12; ул. Богунская,7; ул. Поддубного,10; Титова,52.

15 мая 2026 с 17:00 до 18:00 - ул. Таращанцев,64; ул. Штеменко,7; ул. Триумфальная,24-26; ул. Еременко,122.

15 мая 2026 с 18:00 до 19:00 - ул. Депутатская,13-15; пр. Металлургов,3; ул. Хользунова,118; ул. Еременко,92.

15 мая 2026 с 19:00 до 20:00 - ул. Хользунова,38; ул. Кузнецова,21; ул. Коммунаров,1; ул. Вершинина,24.

15 мая 2026 с 20:00 до 21:00 - ул. Еременко, 100; ул. Чистоозерная,1; ул. Штеменко,46; ул. 39-й Гвардейской,30.

График подвоза воды на время отключений воды в Дзержинском районе Волгограда на 15 мая 2026 года

15 мая 2026 с 8:00 до 19:00 - ул. Республиканская,13 - стоматологическая поликлиника №8 (дозаправка с 13 до 14 часов).

15 мая 2026 с 8.00 до 21.00 - ул. Землячки,74 - больница №25; ул. Ангарская,13 - областная больница №1.

15 мая 2026 с 8.00 до 9.00 - ул. Землячки,76 - областная детская больница; пр. Жукова,83 - военный госпиталь; ул. Землячки,82 - госпиталь ветеранов; ул. Землячки,78 – онкодиспансер.

15 мая 2026 с 9.00 до 10.00 - ул. Землячки,76 - областная детская больница; пр. Жукова,83 - военный госпиталь; ул. 8-й Воздушной Армии, 38.

15 мая 2026 с 10:00 до 11:00 - ул. Космонавтов,43; ул.8-й Воздушной Армии, 9а; пр. Жукова,175.

15 мая 2026 с 11:00 до 12:00 - ул. 8-й Воздушной Армии,56; б-р 30-летия Победы,16; пр. Жукова,151; ул. К. Либкнехта,13.

15 мая 2026 с 12:00 до 13:00 – б-р 30-летия Победы,88; ул. Качинцев,124; ул. Батумская,1; ул. К. Либкнехта,13.

15 мая 2026 с 13:00 до 14:00 - ул. Хорошева,10; пр. Жукова,83 - военный госпиталь.

15 мая 2026 с 14:00 до 15:00 - ул. Римского-Корсакова, 4; ул. Землячки, 76 - областная детская больница; ул. Землячки, 82 - госпиталь ветеранов; пр. Жукова, 83 - военный госпиталь.

15 мая 2026 с 15:00 до 16:00 – б-р 30-летия Победы,31; ул. Гамзатова,11.

15 мая 2026 с 16:00 до 17:00 - ул. К. Либкнехта,13; ул. Симонова,18; ул. Качинцев,104Б; ул. Землячки,78 – онкодиспансер.

15 мая 2026 с 17:00 до 18:00 - ул. Землячки,76 - областная детская больница; ул. Качинцев,66; ул. К. Либкнехта,13.

15 мая 2026 с 18:00 до 19:00 - ул. Космонавтов,33а; ул. Двинская,58; пос. Аэропорт,7.

15 мая 2026 с 19.00 до 20.00 – ул. Колпинская,1а; ул. 8-й Воздушной Армии, 33; ул. Витимская,2; ул. Ленина, 26а (р.п. Гумрак); пр. Жукова,83 - военный госпиталь.

15 мая 2026 с 20.00 до 21.00 – ул. Краснополянская,9; пр. Жукова,112; ул. Новорядская,118; ул. Твардовского,9; пр. Жукова,83 - военный госпиталь.

График подвоза воды на время отключений воды в Тракторозаводском районе Волгограда на 16 мая 2026 года

16 мая 2026 с 8:00 до 9:00 - больница №4 (ул. Тракторостроителей,13, ул. Ополченская,40 и ул. Атласова,6); ул. Дегтярева, 45 - больница №5; ул. Н. Отрады 4а - детская стоматологическая поликлиника №2.

16 мая 2026 с 9:00 до 10:00 - ул. Тракторостроителей,1; ул. Дегтярева,45 - больница №5, ул. Ополченская,40 - больница №4; ул. Героев Шипки,2 - психиатрическая больница №2; ул. Шурухина,17 - станция скорой помощи.

16 мая 2026 с 10:00 до 11:00 – ул. Героев Шипки,2 - психиатрическая больница №2; пр. Ленина,173; ул. Загорская,22 - детское санаторное отделение; ул. Кропоткина,3-5; ул. Дегтярева,8 -наркодиспансер.

16 мая 2026 с 11:00 до 12:00 - ул. Батова,6; ул. Менжинского,26; ул. Шурухина,3.

16 мая 2026 с 12:00 до 13:00 – пер. Ногина,44; ул. Н.Отрады,1а; ул. Дзержинского,37; Набережная Волжской Флотилии,15-17; ул. Быкова,4а.

16 мая 2026 с 13:00 до 14:00 – ул. Ополченская, 40а - противотуберкулезный диспансер; ул. Шурухина, 20; ул. Н. Отрады, 24а.

16 мая 2026 с 14:00 до 15:00 - больница №4 (ул. Ополченская,40, ул. Тракторостроителей,13, ул. Атласова,6); ул. Н. Отрады 4а - детская стоматологическая поликлиника №2; ул. Тарифная,3-9.

16 мая с 15:00 до 16:00 – ул. Очаковская,12; ул. Кропоткина,1а; ул. Н.Отрады, 6; ул. Салтыкова-Щедрина,26.

16 мая 2026 с 16:00 до 17:00 - ул. Льговская,12; пр. Ленина,225-227; пр. Ленина,201-203.

16 мая 2026 с 17:00 до 18:00 - больница №4 (ул. Ополченская,40, ул. Тракторостроителей,13, ул. Атласова,6); ул. Н. Отрады 40.

16 мая 2026 с 18:00 до 19:00 - ул. Жолудева,20а; ул. 95-й Гвардейской, 2-4; ул. Богомольца, 6-8.

16 мая 2026 с 19:00 до 20:00 - ул. Могилевича,7; ул. Мясникова,10; ул. Дегтярева,31-33; ул. Богомольца, 11; ул. Дегтярева,1.

16 мая 2026 с 20:00 до 21:00 - ул. Луговского,1; ул. Гороховцев,2; ул. Брасовская,18; ул. Менжинского,11а; ул. Дзержинского,22.

График подвоза воды на время отключений воды в Краснооктябрьском районе Волгограда на 16 мая 2026 года

16 мая 2026 с 8:00 до 9:00 - больница №5 (ул. Пельше, 2 и ул. Еременко, 56); ул. Менделеева,93; ул. Таращанцев,58 - станция скорой помощи, пр. Металлургов,8/пр. Ленина,145 - поликлиника №2.

16 мая 2026 с 9:00 до 10:00 - больница №5 (ул. Пельше, 2 и ул. Еременко, 56); ул. Асланова,5а - детская больница; ул. Кузнецова,29а, пр. Металлургов,8/пр. Ленина,145 - поликлиника №2.

16 мая 2026 с 10:00 до 11:00 - ул. Бажова, 2а - больница №12; ул. Высокая,26а; ул. Титова,14; ул. Вершинина,26а - областной клинический диспансер.

16 мая 2026 с 11:00 до 12:00 - ул. Базарова,6-10; ул. Богунская,30; ул. Зорге,49; ул. Хользунова,36/4; пр. Металлургов, 30.

16 мая 2026 с 12:00 до 13:00 - ул. Кузнецова,18; ул. Еременко, 44; ул. Еременко, 21-23; ул. Новоремесленная,13.

16 мая 2026 с 13:00 до 14:00 – пр. Ленина,97; ул. Еременко, 54; ул. Репина,15-17; ул. Таращанцев,22.

16 мая 2026 с 14:00 до 15:00 – пр. Ленина,113; ул. Репина,66-68; ул. Ломоносова,77.

16 мая 2026 с 15:00 - 16:00 - ул. Гончарова,4; ул. Еременко, 74-76; ул. Еременко, 53-55; ул. Таращанцев,27.

16 мая 2026 с 16:00 до 17:00 - ул. Титова,12; ул. Богунская,7; ул. Поддубного,10; ул. Хользунова,18/3; Титова,52.

16 мая 2026 с 17:00 до 18:00 - ул. Таращанцев, 64; ул. Штеменко, 7; ул. Триумфальная, 24-26; пр. Ленина,131; ул. Еременко,122.

16 мая 2026 с 18:00 до 19:00 - ул. Депутатская,13-15; пр. Металлургов,3; ул. Хользунова,118; упр. Ленина, 143; л. Еременко,92.

16 мая 2026 с 19:00 до 20:00 - ул. Хользунова,38; ул. Кузнецова,21; ул. Коммунаров,1; ул. Депутатская, 1; ул. Вершинина,24.

16 мая 2026 с 20:00 до 21:00 - ул. Еременко, 100; ул. Чистоозерная,1; ул. Штеменко, 46; ул. Геленджикская, 4; ул. 39-й Гвардейской, 30.

График подвоза воды на время отключений воды в Дзержинском районе Волгограда на 16 мая 2026 года

16 мая 2026 с 8.00 до 21.00 - ул. Землячки,74 - больница №25; ул. Ангарская,13 - областная больница №1.

16 мая 2026 с 8.00 до 9.00 - ул. Землячки,76 - областная детская больница; ул. Рокоссовского,1а - станция скорой помощи; пр. Жукова,83 - военный госпиталь; ул. Землячки,82 - госпиталь ветеранов; ул. Землячки,78 – онкодиспансер.

16 мая 2026 с 9.00 до 10.00 - ул. Землячки,76 - областная детская больница; ул. Рокоссовского,1а - станция скорой помощи; пр. Жукова,83 - военный госпиталь; ул. 8-й Воздушной Армии, 38.

16 мая 2026 с 10:00 до 11:00 - ул. Космонавтов,43; ул. Ангарская,7а; ул. 8-й Воздушной Армии, 9а; пр. Жукова,175.

16 мая 2026 с 11:00 до 12:00 – ул. Полоненко,10; ул. 8-й Воздушной Армии,56; б-р 30-летия Победы,16; пр. Жукова,151; ул. К. Либкнехта,13.

16 мая 2026 с 12:00 до 13:00 – б-р 30-летия Победы,88; ул. Качинцев,124; ул. Рыбалко,14а; ул. Батумская,1; ул. К. Либкнехта,13.

16 мая 2026 с 13:00 до 14:00 - ул. Хорошева,10; ул. Новорядская,56; пр. Жукова,83 - военный госпиталь.

16 мая 2026 с 14:00 до 15:00 - ул. Землячки, 76 - областная детская больница; ул. Землячки, 82 - госпиталь ветеранов; ул. Римского-Корсакова, 4; пр. Жукова, 83 - военный госпиталь.

16 мая 2026 с 15:00 до 16:00 – пр. Жукова, 5; б-р 30-летия Победы,31; ул. Гамзатова,11.

16 мая 2026 с 16:00 до 17:00 - ул. К. Либкнехта,13; ул. Чапаева,74; ул. Симонова,18; ул. Качинцев,104Б; ул. Землячки,78 – онкодиспансер.

16 мая 2026 с 17:00 до 18:00 - ул. Землячки,76 - областная детская больница; ул. Новодвинская,46-48; ул. Качинцев,66; ул. К. Либкнехта,13.

16 мая 2026 с 18:00 до 19:00 - ул. Космонавтов,33а; ул. Московская,7Б; ул. Двинская, 58; пос. Аэропорт, 7; ул. К. Либкнехта,13.

16 мая 2026 с 19.00 до 20.00 – б-р 30-летия Победы,17Б; ул. 8-й Воздушной Армии, 33; ул. Витимская, 2; ул. Ленина, 26а (р.п. Гумрак); пр. Жукова,83 - военный госпиталь.

16 мая 2026 с 20.00 до 21.00 – пр. Жукова,112; б-р 30-летия Победы,74; ул. Новорядская,118; ул. Твардовского,9; пр. Жукова,83 - военный госпиталь.

График подвоза воды на время отключений воды в Дзержинском районе Волгограда на 17 мая 2026 года

17 мая 2026 с 8.00 до 12.00 - ул. Землячки,74 - больница №25; ул. Ангарская,13 - областная больница №1.

17 мая 2026 с 8.00 до 9.00 - ул. Землячки,76 - областная детская больница; ул. Ангарская,7а; ул. Землячки,82 - госпиталь ветеранов; ул. Землячки,78 – онкодиспансер; пр. Жукова, 83 - военный госпиталь.

17 мая 2026 с 9.00 до 10.00 - ул. Землячки,76 - областная детская больница; пр. Жукова,83 - военный госпиталь; ул. 8-й Воздушной Армии, 38; ул. Полоненко, 10.

17 мая 2026 с 10:00 до 11:00 - ул. Космонавтов, 43; ул. Рыбалко,14а; ул. 8-й Воздушной Армии, 9а; пр. Жукова,175.

17 мая 2026 с 11:00 до 12:00 – ул. 8-й Воздушной Армии, 56; ул. Новорядская,56; б-р 30-летия Победы,16; пр. Жукова,151; ул. К. Либкнехта,13.

ВАЖНО!

До обеда 17 мая 2026 в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах Волгограда будут дежурить три автоцистерны, если воду не дадут раньше и будут жалобы. В Дзержинском районе водовозки будут на подхвате до конца дня.

