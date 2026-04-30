График плановых отключений горячей воды в Волгограде на май 2026 года утвердили «Концессии теплоснабжения». Сайт volgograd.kp.ru публикует полный список адресов и даты, когда жители многоквартирных домов будут греть воду на плите и купаться в тазиках. Стартует отключение ГВС только после майских праздников – с 12 мая, затронет дома всех восьми районов Волгограда.

Во время гидравлических испытаний горячую воду в Волгограде отключают всего на 1–3 дня. Зато из-за ремонта в котельных и теплотрасс обходиться без горяченькой горожанам придется до 10-14 дней, а то и дольше, если объем работ большой. Краны в квартирах пересохнут к полуночи первого дня, указанного в графике, и до 24.00 последнего.

График отключений горячей воды в Волгограде на май 2026 года

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

С 18 по 20 мая 2026 года горячую воду отключат:

ул. Менжинского, 2, 4, 8-14, 11, 11а, 15-27, 17а, 18, 19а, 22-28

ул. Мясникова, 2, 8, 16

ул. Н. Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5-17, 6-10, 10а, 14, 16, 20а, 20б, 21, 20-26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44

ул. Грамши, 43-51

наб. Волжской Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11-23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39

ул. Гороховцев, 2-8, 4а, 12-22, 28, 30

ул. Богомольца, 1, 2, 6-12, 7, 11, 16, 17, 19, 20

ул. Павлова, 4-14

ул. Кропоткина, 1-5, 1а, 9-13

ул. Кастерина, 2-6

Отключение горячей воды с 18 по 28 мая 2026:

ул. Дзержинского, 3-7, 4-10, 11-15, 14-24, 21-31, 28-36, 35, 37, 51а

ул. Жолудева, 2-8, 9а, 11а, 12-20, 15а, 19а, 20а, 36, 38

ул. Дегтярёва, 1, 4, 4а, 5-11, 6, 17, 21, 23, 33-37, 51

ул. Шурухина, 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32

ул. Клименко, 7-11, 7а

пр. Ленина, 197-205, 197а, 209-213, 225, 227

ул. Ополченская, 5-11, 12, 20, 44, 69

ул. Д. Бедного, 2а

ул. Борьбы, 1-13, 2-6, 12,19

ул. 95-й Гвардейской, 1-7, 2-10

ул. Быкова, 4а

ул. Рыкачева, 6, 14, 16, 22, 24

ул. Баумана, 2-10, 4а, 16

ул. Могилевича, 1-11

ул. Метростроевская, 3-11

ул. Льговская, 2-20

ул. Батова, 1-5, 9, 10

ул. Луговского, 1-11, 2, 4

ул. Андреева, 13

ул. Атласова, 16

ул. Загорская, 1-7, 6-10, 13а

ул. Салтыкова-Щедрина, 1, 5, 7

Отключение горячей воды с 26 мая по 8 июня 2026:

ул. Лодыгина, 1-13, 2-6, 12

ул. Ушакова, 2-12

ул. Тракторостроителей, 1-7, 11, 1а (2 общежития)

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

С 12 по 22 мая 2026 года горячую воду отключат:

ул. Еременко, 78-88, 92-122

ул. Гончарова, 5-9

пр. Металлургов, 30-34

ул. Таращанцев, 17-21, 27, 28, 32, 34, 56

ул. Штеменко, 2, 6а, 9-17, 10а, 22-26, 23-47, 30-36, 31а, 37а, 41А, 41Б, 42, 44

ул. Богунская, 10А, 12, 16

ул. Кузнецова, 31/1, 55, 61, 63/1

ул. Хользунова, 3, 18/1, 18/а, 18/3, 24, 27, 32-36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5

ул. Цеткин, 5, 7

пер. Аэропортовский, 2, 6, 8

ул. Короткая, 23-27

ул. 39-й Гвардейской, 6, 8

ул. Варшавская, 4, 6, 7

ул. Новоремесленная, 3, 5

Отключение горячей воды с 18 по 28 мая 2026:

ул. Ватутина, 8-14

ул. Тарифная, 21-31

ул. Курильская, 5-9

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

С 12 по 25 мая 2026 года горячую воду отключат:

ул. Ангарская, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69в, 69г, 71, 71а, 71 б, 108, 112-116

ул. Рыбалко, 3, 8-16, 10а, 12а, 14а, 14б

ул. Римского-Корсакова, 8

С 14 по 27 мая 2026 года горячую воду отключат:

ул. Новодвинская, 42, 44, 50-54

б-р 30-летия Победы, 6, 11а, 11г, 15а, 15г, 15д, 16-28, 17а, 17б, 19, 19б, 23/1, 32, 36-42, 50, 56-60, 60а, 64-72

ул. 8-й Воздушной, 5, 9, 11, 15, 15а, 19

ул. К. Симонова, 2, 2а, 18-26

ул. Московская, 5а, 6а, 7б

ул. Качинцев, 108-112

ул. Танкистов, 3а, 4, 5-9, 5а, 6, 8, 12, 16-20

ул. 51-й Гвардейской, 53-57, 61-65

ул. Космонавтов, 59, 61

ул. Восточно-Казахстанская, 16, 18

Отключение горячей воды с 19 по 21 мая 2026:

ул. Ангарская, 7а, 7б, 7г, 7д, 9б, 9г, 9в, 13

ул. Жирновская, 2, 9

ул. Полоненко, 4, 4а

ул. Тимофеева, 10

ул. Твардовского, 3, 5, 8, 9, 17, 19

ул. Тургенева, 2-18, 2а, 10а

ул. Щербины, 10

ул. Бурейская, 1, 1а, 1б, 1в, 1д

Отключение горячей воды с 26 мая по 8 июня 2026:

ул. Аракская, 29-35

ул. Хорошева, 14, 20

ул. Безымянная, 1

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Отключение горячей воды с 18 по 21 мая 2026:

пр. Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41 б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 59р, 60

ул. Глазкова, 14б, 15, 22, 23, 27

ул. Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 18б, 20

ул. 7-й Гвардейской, 6, 7, 12а, 17а

ул. Краснознаменская, 6, 8

ул. Землянского, 3, 5, 9

ул. Бакинская, 2, 2а, 13

ул. Коммунальная, 18

ул. Пражская, 1

ул. Наумова, 14

ул. Ленина, 6, 11

ул. Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38

ул. Коммунистическая, 56

ул. Чуйкова, 37, 51а, 55

ул. Порт-Саида, 7а

ул. Комсомольская, 6, 8

С 19 мая до 1 июня 2026 года горячую воду отключат:

ул. Скосырева, 1а, 1б

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

С 12 по 20 мая 2026 года горячую воду отключат:

ул. Козловская, 16, 16а, 25, 37, 47б

ул. Клинская, 33, 34, 35

ул. Калинина, 19-25

ул. Канунникова, 9

ул. Огарева, 1, 2, 7, 21б

ул. Рабоче-Крестьянская, 21, 25, 27

ул. Баррикадная, 19, 19А

ул. Иркутская, 8

ул. Циолковского, 17-23, 22, 24, 29, 31

ул. Грушевская, 3-11, 8,12

ул. Каменская, 4-10

ул. Лавочкина, 2, 3/1, 3/2, 5, 6/1, 7, 10/1, 10А

ул. Кузнецкая, 12, 16-20

ул. Краснослободская, 17, 19

ул. Елецкая, 1-7, 2-18, 11-19

ул. Моздокская, 3-7

ул. Череповецкая, 1-5, 1а, 1а/1, 11/1, 11/2, 11/3

ул. Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18/1

ул. Ростовская, 6-12, 9-19

ул. Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18

ул. Липецкая, 5, 7

ул. Ковровская, 4

ул. Калинина, 11

ул. Новоузенская, 10а

ул. Профсоюзная, 16а, 20

ул. Пугачевская, 5а, 5г, 5д

ул. Бобруйская, 1, 1а

ул. Гомельская, 7

ул. Циолковского, 2

С 12 по 21 мая 2026 года горячую воду отключат:

ул. Буханцева, 20, 22

ул. Воркутинская, 3

ул. Липецкая, 3, 3а

С 19 по 29 мая 2026 года горячую воду отключат:

ул. Буханцева, 36, 38, 42

ул. Елисеева, 5, 8, 9, 10

ул. Кузнецкая, 67, 71, 73

Отключение горячей воды 21 мая 2026:

ул. Автотранспортная, 79

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 12 по 14 мая 2026 года горячую воду отключат:

ул. 35-й Гвардейской Дивизии, 4, 21, 1/1, 3/1

ул. 50-летия ВЛКСМ, 2, 4

ул. Автомобилистов, 2-14

ул. Алексеевская, 5, 7, 9, 19, 21, 25, 31, 50

ул. Богданова, 1/1, 1/2, 1/3, 25, 28, 30

ул. Даугавская, 4, 5, 7а, 20

ул. Родниковая, 14-18

пр. Университетский, 49, 54, 57, 71, 72, 84, 87, 90-98

ул. Ак. Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7

ул. Славская, 3, 10, 12

ул. Полухина, 2/1, 2/2

ул. Калининградская, 2а, 21

ул. Краснопресненская, 3

ул. Тормосиновская, 12

ул. Петровская, 9

пер. Удмуртский, 2

С 13 по 15 мая 2026 года горячую воду отключат:

пр. Университетский, 15-25, 20-24, 28

ул. Балакирева, 2

ул. Гвоздкова, 8-20, 8а

ул. Запорожская, 3

ул. Казахская, 1/7, 3, 6-10, 8а, 16, 18, 22-28, 32

ул. Мариупольская, 10, 12, 14

ул. Новосибирская, 66

ул. Сухова, 19, 21, 25, 17

ул. Шауляйская, 4а, 2а

ул. Владимирская, 53, 55, 64-68

ул. Ивановского, 4, 6, 12

ул. Комарова 68-80, 68а, 75, 79

ул. Я. Купалы, 60, 64, 65-71, 67а

ул. Песчанокопская, 13-17

ул. Тимирязева, 1б, 11-15, 17а, 19а, 31, 35, 37, 46, 46а, 50, 52

ул. Малиновского, 4-10, 4а, 6а, 8а,10а

С 14 по 27 мая 2026 года горячую воду отключат:

ул. Терешковой, 17-21, 54

ул. Волгоградская, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9

С 25 мая до 5 июня 2026 года горячую воду отключат:

ул. Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7

ул. Аджарская, 35, 37, 16, 18

ул. К. Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19

ул. Тулака, 2-14, 2/1, 3-13, 3/1, 8/1, 20

ул. Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21

ул. Л. Толстого, 1, 1а, 1б, 5, 5а, 7

ул. Ярославская, 4-12

КИРОВСКИЙ РАЙОН

С 12 по 13 мая 2026 года горячую воду отключат:

пер. Тепличный, 308, 309

Отключение горячей воды с 14 по 26 мая 2026:

ул. Курчатова, 10а, 18

Отключение горячей воды с 18 по 19 мая 2026:

ул. Кирова, 74, 86а

ул. Тополёвая, 9

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

С 13 по 18 мая 2026 года горячую воду отключат:

ул. 2-я Караванная, 21, 37-43

ул. 2-я Штурманская, 2, 3-7, 7а, 9-15, 9а, 19

ул. Вучетича, 1, 2, 4, 5, 5а, 7, 10-24, 11-13, 18а, 19

ул. 50 лет Октября, 3-7, 13-17, 4-12, 25, 27, 20-24, 28, 30, 36а

ул. Гремячинская, 10а, 12а, 11, 18, 26, 28

ул. Голубева, 1а, 3

ул. Зерноградская, 1а, 2, 3, 6-10

пр. Канатчиков, 1-15, 2-6, 16а, 17-21, 18-22, 26

ул. Ломакина, 1-5, 1а, 6, 8, 12, 18-22, 26, 28, 5а, 11-17, 24а

ул. Николаевская, 4, 6, 11-15

ул. Саушинская, 1, 1а, 2а, 4, 6, 7, 30, 32, 41

ул. Светлоярская, 46

ул. Танеева, 2, 6-20

ул. Фадеева, 29-33, 33а, 37-45, 41а, 49-55, 59-65, 59а

ул. Бахтурова, 21, 23, 27-31

ул. Российская, 2, 4, 5, 7, 10-16

пр. Героев Сталинграда, 1, 5-17

ул. Пятиморская, 15, 37, 39, 41, 41а

пр. Столетова, 2, 2а, 6, 32, 34, 38, 43, 44, 48, 50, 51, 53, 55

ул. Удмуртская, 2-6, 14, 20-24, 28, 30, 36, 38, 45, 47а, 51, 69, 71, 91-99, 103, 105

ул. Я. Коласа, 24

ул. 2-я Динамовская, 6а, 7

ул. Гагринская, 1, 5-9, 7а

ул. Мачтозаводская, 122, 124

ул. Моцарта, 17а

ул. Брестская, 3-13, 17-23

ул. 40 лет ВЛКСМ, 5, 17а

ул. Копецкого, 1а, 10

ул. Панферова, 2, 4а, 6-14

С 14 по 20 мая 2026 года горячую воду отключат:

ул. Алийская, 16, 18

ул. Героев Малой Земли, 34-42, 51, 55

ул. Сидорова, 3

ул. Судостроительная, 39, 43, 45

ул. Электростальская, 11

Отключение горячей воды с 25 по 27 мая 2026:

пр. Героев Сталинграда, 21-25, 29, 35-41, 38-44, 44а, 45-49, 48-56, 60, 62

ул. Гражданская, 14-18, 22-28, 34

ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22

б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37

ул. Доценко, 35а

ул. Тельмана, 14, 19

ул. Остравская, 2-20, 20а

ул. Пролетарская, 11-35, 39, 41, 45-49, 51а, 51б, 53, 55

ВАЖНО! Отключение горячей воды могут перенести по решению "Концессий". График мы регулярно обновляем.

