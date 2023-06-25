Десятки тысяч волгоградцев пришли на концерт на набережной.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Финалом второго фестиваля #ТриЧетыре и праздника на День молодежи 2023 в Волгограде стал большой гала-концерт на нижней террасе Центральной набережной. 24 июня юные и не очень волгоградцы несмотря на непогоду и ливень танцевали, пели известные хиты и зажигали вместе с Чиной, с группами 5sta Family и Банд’Эрос, с земляком рэпером Oweek. Завершили вечер дискотека с DJ Groove и праздничный фейерверк. Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть фото и видео о том, ка это было.
Начало вечера.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
На сцене Чина.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В начале вечера на сцену вышла Чина. Ее хиты подпортил сильный дождь. Но большинство молодежи не обращали внимания на такие мелочи, как погода и продолжали танцевать на набережной под «Без обид» и «Зима все помнит».
Волгоградцы зажигали под известные хиты.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Волгоградцы пели даже громче 5sta Family.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
После распогодилось и десятки тысяч волгоградцев даже громче 5sta Family распевали «Я буду для тебя всегда твоей малышкой».
- Это просто… Даже слов нет! Мы могли почувствовать себя просто суперзвездами мирового, вселенского масштаба благодаря такому вселенскому приему, - признались потом ребята из 5sta Family.
Рэпер-земляк зажигал молодежь в Волгограде.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Зажигали и зрители - молодые и красивые.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Рэпер Oweek признался, что этот день ему запомнится на всю жизнь. Ведь он, хотя и прожил всю жизнь в Москве, родился в Дзержинском районе Волгограда. И был особенно рад выступить в родном городе.
Победителей фестиваля #ТриЧетыре отметили в финале праздника.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Волгоградцы пели и танцевали.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Гости почувствовали себя настоящими мегазвездами.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
После волгоградцы отрывались и пели под хиты «Манхэттен» и «Коламбия Пикчерз не представляет» от группы «БандЭрос». На набережной стало еще жарче. Дискотека с DJ Groove была не менее зажигательной. Добавил огня финальный аккорд праздника в День молодежи в Волгограде – красочный фейерверк.
Банд’Эрос в Волгограде.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Дискотека с DJ Groove.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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