Слезы и яркие эмоции: лучшие среди сверстников отметили выпускной на фестивале #ТриЧетыре в Волгограде

Ребята отметили выпускной на набережной. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На второй день фестиваля #ТриЧетыре в Волгограде на День молодежи 24 июня прошел бал выпускников 2023. В амфитеатре на Центральной собрались 2,5 тысячи ребят со всех уголков региона – лучшие среди сверстников. Волгоградцы, которые отличились в учёбе, науке, спорте и творчестве. Смотрите фоторепортаж с праздника сайта volgograd.kp.ru.

Бал был весьма нестандартным. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Лучшие среди сверстников отметили выпускной на фестивале #ТриЧетыре Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сначала для выпускников выступали местные коллективы. И им удалось по-настоящему раскачать 2,5 тысячи ребят, которые прощались со школьной жизнью. Сюрпризом стало выступление звезды. В амфитеатре зажигал рэпер Oweek. Все ребята помимо впечатлений получили сувениры и памятный знак «Выпускник Волгоградской области».

- Пусть ваши планы - всё, что вы задумывали вместе с родителями, со своими наставниками, - обязательно сбудутся. Это ваш главный звёздный час. В вас верят! И вы верьте в себя. Только вперёд! – напутствовала ребят замгубернатора Зина Мержоева.

Лучшие среди сверстников отметили выпускной на фестивале #ТриЧетыре Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Лучшие среди сверстников отметили выпускной на фестивале #ТриЧетыре Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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