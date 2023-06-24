Дождь разогнал зрителей с концерта на День молодежи 24 июня в Волгограде

На набережной до дождя было очень много людей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Во время концерта на День молодежи фестиваля #ТриЧетыре в Волгограде ливанул дождь. К началу выступления певицы Чины, которая открывала праздничный вечер, на Центральной набережной собрались десятки тысяч человек. Часть из них разбежалась по кафе и подворотням из-за непогоды. Но самые стойкие остались танцевать у сцены несмотря на ливень, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Чина на концерте в День молодежи в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцы остались у сцены даже во время дождя. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцы накрывались чем могли, у кого-то оказались с собой зонтики. Но большинство зажигали под дождем промокшие и в лужах.

После Чины в День молодежи 2023 на сцену фестиваля #ТриЧетыре в Волгограде на Центральной набережной 24 июня выйдут группа 5sta Family, рэпер Oweek, группа Банд’Эрос. Завершит вечер дискотека с DJ GROOVE и салют в 22.30.

Чина на концерте в День молодежи в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Молодежь зажигает. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Чина на концерте в День молодежи в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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