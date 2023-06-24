Яркий фейерверк стал кульминацией фестиваля #ТриЧетыре в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Красочный фейерверк стал финальным аккордом большого праздничного концерта и второго молодежного фестиваля #ТриЧетыре, а также яркой кульминацией Дня молодежи 2023 в Волгограде 24 июня. Ему предшествовали торжественная церемония закрытия, на которой наградили обладателей гран-при масштабного мероприятия. Для тех, кто испугался ливня и не пошел на праздник на Центральную набережную, сайт volgograd.kp.ru предлагает фото и видео салюта.

Салют стал финалом большой дискотеки. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сначала волгоградская молодежь три с половиной часа зажигала под известные хиты. Ливень разогнал часть зрителей с Центральной набережной. Но все же после, к выходу известных групп 5sta Family и Банд’Эрос, волгоградцы снова подтянулись к сцене. Фейерверк посмотрели с берега Волги десятки тысяч человек. Зрелищное пиротехническое действо длилось несколько минут и вызвало массу восторгов.

Фейерверк был ярким. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Не менее яркими были зрители. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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