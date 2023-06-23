Воркаут, граффити, вокал: молодежь соревнуется на фестивале #ТриЧетыре в Волгограде

Особенно жарко на спортивных площадках фестиваля. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 23 июня 2023 семь десятков команд молодежи соревнуется на 16 точках фестиваля #ТриЧетыре. Особенно жарко на спортивных площадках, где сдают нормы ГТО и идут соревнования по воркауту у парней и девушек. Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть яркие фото первого фестивального дня.

Открыли фестиваль ярким шествием. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Актеры волгоградского ТЮЗа с программой. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Для зрителей немало комфортных мест. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В жару в рабочий день пришли посмотреть молодежные соревнования мало людей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградский ТЮЗ на фестивале #ТриЧетыре. Артисты местных театров подготовили программу и для участников, и для горожан на площадке «Театральный проспект». Также мастер-класс для молодежи провел известный актер Иван Кокорин.

Мастер-класс для молодежи провел известный актер Иван Кокорин. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

За безопасностью следят особо. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Перекусить многие решают прямо в тени на траве. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Даже в тени при тридцатиградусной волгоградской жаре не сладко. Но все же молодежь показывает класс и набирается опыта и мастерства на площадках «Театр», «Вокал», «Хореография», «Кинематограф», «Фотоискусство», «Медиа», «Интеллект», «За бизнес». Также в списке соревнований «Музыка», «Юмор», «Граффити» и «Киберспорт».

Парни выкладываются по полной. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На сцене - танцы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Площадки фестиваля полны ярких гостей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Завершится вечер 23 июня 2023 года в Волгограде концертом на Центральной набережной, для молодежи выступят музыкант и блогер Хабиб, Анет Сай, певицы Мария Зайцева и Мари Краймбрери. Обязательно будет «Мне так хорошо».

Даже такая тень - благо. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На 16 площадках идут мероприятия феста. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Можно оставить послание. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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