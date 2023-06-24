Залило амфитеатр, дороги и дворы: в Волгограде ливень 24 июня превратил улицы в реки

Так сегодня волгоградцы передвигались во многих местах. Фото: Мария ЛЕНЦ

С самого утра 24 июня 2023 года погода испытывает жителей Волгограда на прочность. Ночной ливень наделал немало луж. На набережной дождевые реки затопили помещения амфитеатра. Днем дождь снова превратил в бурлящие реки дороги на улицах и во дворах. Вечерний ливень с грозой едва не разогнал зрителей на большом звездном концерте фестиваля #ТриЧетыре.

Но все же самые стойкие остались танцевать под дождем под Чину. А позже волгоградцы согревались под хиты групп 5sta Family и Банд’Эрос. В центре непогода дала продолжить праздник на День молодежи. Тем временем в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах бушевали ливень и гроза.

Так выглядел днем двор в Жилгородке. Скрин видео

- Танкистов, 5а. Жилгородок. Вода на уровне дверей машины. И такая история на протяжение многих лет, - делятся впечатлениями от субботнего ливня волгоградцы.

И так по всему Волгограду. Ливневки явно не справляются с таким количеством осадков. А в Дзержинском районе в этот день воды на дорогах добавила еще и коммунальная авария на водопроводе.