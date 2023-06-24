Угощения, роботы, мода и море улыбок: смотрите, как проходит 24 июня фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде

На фестивале море улыбок. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 24 июня 2023 года продолжается молодежный фестиваль #ТриЧетыре. Насыщенная программа мероприятий ждет жителей и гостей города на День молодежи 2023 на Центральной набережной и в ЦПКиО. Сайт volgograd.kp.ru показывает самые яркие моменты молодежного праздника и фестиваля 34 в Волгограде.

Фестиваль народов мира получился ярким. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фестиваль народов мира получился ярким. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фестиваль народов мира получился ярким. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На верхней террасе набережной на каждом шагу можно попробовать угощения, научиться готовить их самим, поиграть и помериться силой и талантами друг с другом. Много людей привлекли площадки вузов Волгограда - «Студенческий кампус». Здесь и мастер-классы, и фестиваль настольных игр, и выступления, можно пройти тесты по профориентации, посмотреть интересные презентации.

Студенты-медики подготовили особую программу. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Мастер-классы на любой вкус. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Площадка приюта Дино. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Меры безопасности усилили. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Очень яркая площадка – аллея национальных культур. А одним из самых популярных мест феста #ТриЧетыре стал фестиваль плова. Попробовать угощения разных народов на верхней террасе Центральной набережной могут все желающие.

Фестиваль народов мира получился ярким. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фестиваль народов мира получился ярким. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Советы по ЗОЖ для всех. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вдоль улицы Чуйкова расположилась выставка мастеров, «О! Маркет», Аллея вкусов и ярмарка «Дары земли волгоградской» с вкусными товарами из разных уголков региона. Возле пруда расположился мир детства. Здесь все к радости малышей и их родителей.

Кому рыбки? Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На ярмарке товары со всего региона. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

У реконструкторов своя выставка. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Обнимашки для малышей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

У памятника «Казачья слава» работает площадка «Жизнь в стиле Эко». Здесь о добыче нефти и газа, а также современном офисе с уютным микроклиматом и творческой атмосферой рассказала экспозиция РИТЭК «Природа технологий». Волгоградцы могут проверить знания в эко-викторине, примерить на себя «нефтяные» профессии и сделать моментальное фото на память. Плюс к этому для гостей подготовили интерактивы, мастер-классы, лекции и даже производственную гимнастику.

Попробовать стать нефтяником может каждый. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

А теперь производственная гимнастика. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На нижней террасе Центральной набережной делают макияж, прически, наводят красоту, идет большой показ мод. Неподалеку учат правильно водить электросамокаты, на площадке «Мотоджимхана» байкеры соревнуются в маневрировании.

Для селфи на набережной раздолье. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Участники фестиваля. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Улыбайтесь! Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Все площадки работают до 18 часов. А с 19 часов на нижней террасе начнется концерт. На второй день фестиваля #ТриЧетыре для волгоградцев на набережной выступят певица Чина, а также известные группы БандЭрос и 5sta family. В финале Дня молодежи будет дискотека с DJ Грув и салют.

Красивую прическу на фестивале тоже сделают. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Даже после дождя жарковато. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Детвору развлекают и роботы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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