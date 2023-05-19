В Волгограде к 2024 году закупят 62 трамвая

В Волгограде в субботу начнется ремонт линии СТ на Красном Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде трамваи были переданы в концессию АО «Элекротранспорт+» на 25 лет. В рамках соглашения будет инвестировано 12 миллиардов рублей. 19 мая представили городской администрации и инвестора рассказали о планах работы в рамках концессионного соглашения. В частности, было объявлено, что в начале 2024 года в Волгоград должны прибыть 62 новых трамвая, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

В НОВОМ ГОДУ ЗАКУПЯТ НОВЫЕ ТРАМВАИ

- В рамках инвестпроекта в текущем году будут проведены закупочные процедуры на поставку в начале 2024 года 62 трамвайных вагонов, - сообщил генеральный директор АО «Элекротранспортплюс» Антон Баранов. - Помимо линии скоростного трамвая в ближайшие годы капремонт и реконструкция пройдут на трамвайных путях других маршрутов, где есть необходимость. Общая протяженность путей, которые предстоит модернизировать инвестору с учетом наземной части линии СТ, превышает 34 километра. Предстоит реконструкция трамвайного депо №3 в Красноармейском районе и 11 тяговых подстанций, строительство нового участка скоростного трамвая от конечной станции «ВГТЗ» до Тракторостроителей – это 5 километров однопутного исчисления.

УПРАВЛЕНИЕ ТРАМВАЯМИ ОСТАЕТСЯ У ГОСУДАРСТВА

Антон Баранов отметил, что компания-инвестор является государственной, поэтому передачи трамваев в частные руки не будет.

- Инвестором выступает дочернее предприятие АО «Волгоградоблэлектро». 85% акций «Волгоградоблэлектро» принадлежать субъекту РФ, поэтому при формальном соблюдении условий госпрограммы финансирования трамвайная инфраструктура передано в оперативное управление от муниципального предприятия в государственное. Таким образом, имущество трамвайного парка остается в собственности муниципалитета, а на период реализации инвестиционного соглашения управление им осуществляется государственной компанией.

ПОВТОРЕНИЯ ИСТОРИИ С КОММУНАЛЬНЫМИ КОНЦЕССИЯМИ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

Инвестиционное соглашение имеет 4 источника финансирования – это капитальный грант федерального бюджета, капитальный грант областного бюджета, льготный кредит госкорпорации «ВЭБ» и деньги инвестора. У Волгограда уже есть опыт концессии в сфере тепло и водоснабжения, который обернулся сложением полномочий ЗАО «Лидер», управление коммунальными услугами перешло региону и мэрии. Подобного с трамваями повториться не должно, уверяют концессионеры, ответив на вопрос журналистов.

- Наша инвестиционная программа – это не та концессия, с которой сравниваете. У нас иной механизм и другие цели, - подчеркнул Антон Баранов.

С 20 МАЯ НАЧНЕТСЯ РЕМОНТ ЛИНИИ СТ НА КРАСНОМ

20 мая в рамках концессии начнется реконструкция участка линии скоростного трамвая между заводом «Баррикады» и 14-й гимназией. Из-за этого маршрут движения будет сокращен: с площади Чекистов и Ельшанки трамваи будут доходить только до остановки «Гимназия №14». Из-за сокращения маршрута СТ усилится работа троллейбусов и автобусов. Во время реконструкции путей будет полностью заменена рельсошпальная решетка. Инвестор обещает, что будут использоваться современные технологии, которые позволят снизить шум, повысить скорость движения составов и продлить срок их службы.

В 2021 году завершился затянувшийся ремонт линии СТ между ВГТЗ и «Баррикадами».

Еще запланированы укладка плит на трамвайные пути для уменьшения шума в Центральном районе и обновление пересечение линии СТ с автомобильными дорогами.

- На участке от «Центрального стадиона» до «Европы Сити Молл», где у нас находится жилая застройка, предусматриваем проектом укладку специализированных железобетонных плит. За счет этого будет снижен шум, вибрационная нагрузка. Также предусматривается замена всех переездов, которые находятся по пути следования скоростного трамвая. Планируем применять резинокордовые настилы – это технология зарекомендовала себя хорошо. Лишь на переезде на Мамаевом кургане, где есть кривой участок пути, будут применяться железобетонные плиты, - отметил главный инженер АО «Элекротранспортплюс» Антон Шитов.

ПРОДЛЕНИЕ ЛИНИИ ТРАМВАЕВ НА ЮГ ВОЗМОЖНО, НО ДОРОГО

В Волгограде давно обсуждается вопрос продления скоростного трамвая на юг. Мэрия не оставляет этот проект, но и не гарантирует его реализацию. Она дорогостоящая. Возможно, будет продлен обычный трамвай.

- Есть возможность, и будем пробовать реализовать продление трамвайной нитки от «Обувной фабрики» далее на юг, - рассказал заместитель руководителя департамента городского хозяйства Волгограда Сергей Комлев.

Напомним, передача трамваев Волгограда в концессию состоялась весной. Процедура началась еще в прошлом году. Минтранс РФ одобрил проект не с первого раза.