Минтранс РФ одобрил проект передачи трамваев в концессию в Волгограде

Волгоградские чиновники доказали в минтрансе необходимость передачи трамваев в концессию Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде, по всей видимости, трамваи перейдут в концессию. 27 декабря состоялось заседание экспертного совета министерства транспорта России, на котором одобрили инвестиционный проект развития электротранспорта в городе. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в мэрии.

Примерно месяц назад в минтрансе РФ предложили доработать концессионный проект. Среди замечаний были ошибочный прогноз билетной выручки, необоснованные планы роста пассажиропотока и расчеты капитальных вложений инвестора. В документы были внесены изменения и обоснования, после поправок предложение по передачи трамваев в концессию было поддержано в минтрансе. Пока неизвестно, когда именно начнется реализация государственно-частного партнерства. Ранее сообщалось, что объем инвестиций составит 12 миллиардов рублей – деньги будут как государственные, так и частные. Инвестором выступает «Волгоградоблэлектро».

Планируется, что средства пойдут на завершение обновления линии скоростного трамвая, реконструкцию путей на Ангарском и по маршруту №3 и 4. По всему Волгограду приведут в порядок 43 километра трамвайных путей, купят 31 единицу подвижного состава. Также обещают сделать ремонт на подземных станциях СТ, вообще планы большие. Осенью мэрия выставила на торги трамваи МУП «Метроэлектротранс».

Жители Волгограда опасаются, что из-за передачи трамваев в концессии увеличится стоимость проезда. Кстати, она станет выше в общественном транспорте города уже с Нового года и без концессий.

На прямой линии губернатора Андрей Бочарова 27 декабря жители задали вопрос о судьбе волгоградских трамваев. Глава региона поддержал передачу электротранспорта в концессию, отметив, что затраты не должны лечь на пассажиров.