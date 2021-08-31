Сделали только до Баррикад: в Волгограде ждут новый транш федеральных денег на ремонт линии скоростного трамвая

В Волгограде скоростной трамвай снова будет ходить в Тракторозаводский район Фото: Эдуард Пальгунов

Жители северной части Волгограда дождались, теперь они снова смогут ездить на скоростном трамвае. Электротранспорт возобновит движение с конечной станции «ВГТЗ» с 1 сентября. Об этом во вторник заявил мэр города Виталий Лихачев во время инспекции ремонта наземной линии скоростного трамвая, сообщает «КП-Волгоград». Возобновление движение является долгожданным событием для волгоградцев, проживающих в Тракторозаводском районе. Потому как сроки ремонта затянулись из-за закончившихся денег. Город получит новый транш средств, чтобы подрядчик продолжил обновлять линии скоростного трамвая.

Во вторник прошла обкатка состава от остановки "Завод Баррикады" до "ВГТЗ" Фото: Эдуард Пальгунов

ЕСТЬ «НЕДОДЕЛОЧКИ»

На первом этапе из федерального центра на ремонт наземной части было выделено 300 миллионов рублей. Подрядчик заменил 6 километров путей, но затем работы остановились, закончились деньги. А ведь до остановки «ВГТЗ» трамваи должны были возобновить движение еще весной этого года. В итоге транспорт продолжил ходить от «Ельшанки» и «Площади Чекистов» только до «Монолита», еще 6 остановок остались по-прежнему закрыты из-за неготовности путей.

- Мы заменили первые 6 километров – это пути, рельсы, шпалы, «подушка», контактная сеть, установили новые опоры. Требуется продолжение контракта, сейчас увидели некоторые недоделочки, в том числе, в благоустройстве, максимально в ближайшее время постараемся это исправить. Полностью запустим трамвай, ожидая следующего транша, - отметил глава Волгограда Виталий Лихачев.

На остановке "Завод Баррикады" еще предстоит обновить асфальт Фото: Эдуард Пальгунов

ДО ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА ТРАМВАИ НАЧНУТ ХОДИТЬ СО СРЕДЫ

Из-за нехватки средств из федерального бюджета на ремонт линии скоростного трамвая были выделены областные деньги, и работы по реконструкции первого этапа продолжились. Поэтому уже в среду, 1 сентября, скоростной трамвай начнет ходить по маршрутам «ВГТЗ» - «Ельшанка» и «ВГТЗ» - «Площадь Чекистов».

С Тракторозаводского до Ворошиловского района скоростные трамваи возобновят движение с 1 сентября Фото: Эдуард Пальгунов

- Мы ставим для себя задачу 1 сентября трамвай запустить. По ночам еще будут вестись работы по бесшовной сварке стыков, чтобы трамвай шел бесшумно, плавно. У нас одна причина, почему сейчас не сделали бесшовную сварку. Закончились деньги, - подчеркнул Виталий Лихачев.

Вдоль трамвайных путей еще нужно провести благоустройство территории, всюду сухая трава Фото: Эдуард Пальгунов

Мэр города вместе с депутатом Государственной думы Евгением Москвичевым проехались во вторник на скоростном трамвае от остановки «Завод Баррикады» до «ВГТЗ». Они отметили, что состав немного потряхивает. Это из-за отсутствия бесшовной сварки, которую сейчас и будут делать по ночам. Также в течение сентября будут благоустраивать территорию вдоль рельсов, потому что всюду сухая трава. А в следующем году на конечной остановке в Тракторозаводском районе сделают сквер. Что касается нового транша на в рамках федерального пилотного проекта по масштабной реконструкции линии скоростного трамвая, то Волгоград его должен получить до конца года.

Чиновники сегодня проверили, как скоростной трамвай едет по обновленному участку Фото: Эдуард Пальгунов

700 МИЛОИОНОВ ПРИДУТ ДО КОНЦА ГОДА

- Мы сейчас будем решать вопрос, чтобы в этом году пришло еще 700 миллионов рублей. По экспертной оценке, нам нужно всего 1,5 миллиарда рублей, чтобы привести в нормативное состояние 21 километр путей скоростного трамвая, и 1,2 миллиарда рублей – на подстанции, которые полностью изношены. Мы заменим их на новые, экономичные, которые будут иметь сберегательность в 20%, - рассказал Евгений Москвичев.

Когда деньги будут перечислены, реконструкция трамвайного пути продолжится на наземном участке от остановки «Завод Баррикады» до улицы Землянского. Подрядчик обновит все переезды и пешеходные переходы, остановки, систему водоотведения, в том числе насосное оборудование в транспортном тоннеле в Краснооктябрьском районе. Также планируется установка специального шумозащитного покрытия.

В границах между остановками "14-я гимназия" и "ВГТЗ" обновили 3 остановочные площадки Фото: Эдуард Пальгунов

НОВЫЕ ТРОЛЛЕЙБУСЫ

Кроме возобновления движения скоростного трамвая, в северной части Волгограда могут появиться новые троллейбусы с автономным ходом. Они не на всем маршруте работают от контактной сети. Сейчас идут испытания такого транспорта, который делают в Энгельсе.

- Как только пройдут испытания троллейбусов с автономным ходом, планируется приобретение этого транспорта. Он будет ходить с поселка ГЭС по бесконтактной системе, а со Спартановки будет на нее подключаться. Нам нужно 24 машины, - рассказал Виталий Лихачев.