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Общество31 августа 2021 14:03

Сделали только до Баррикад: в Волгограде ждут новый транш федеральных денег на ремонт линии скоростного трамвая

Транспорт запустят по привычным маршрутам с 1 сентября, подрядчик будет работать по ночам
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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В Волгограде скоростной трамвай снова будет ходить в Тракторозаводский район

В Волгограде скоростной трамвай снова будет ходить в Тракторозаводский район

Фото: Эдуард Пальгунов

Жители северной части Волгограда дождались, теперь они снова смогут ездить на скоростном трамвае. Электротранспорт возобновит движение с конечной станции «ВГТЗ» с 1 сентября. Об этом во вторник заявил мэр города Виталий Лихачев во время инспекции ремонта наземной линии скоростного трамвая, сообщает «КП-Волгоград». Возобновление движение является долгожданным событием для волгоградцев, проживающих в Тракторозаводском районе. Потому как сроки ремонта затянулись из-за закончившихся денег. Город получит новый транш средств, чтобы подрядчик продолжил обновлять линии скоростного трамвая.

Во вторник прошла обкатка состава от остановки "Завод Баррикады" до "ВГТЗ"

Во вторник прошла обкатка состава от остановки "Завод Баррикады" до "ВГТЗ"

Фото: Эдуард Пальгунов

ЕСТЬ «НЕДОДЕЛОЧКИ»

На первом этапе из федерального центра на ремонт наземной части было выделено 300 миллионов рублей. Подрядчик заменил 6 километров путей, но затем работы остановились, закончились деньги. А ведь до остановки «ВГТЗ» трамваи должны были возобновить движение еще весной этого года. В итоге транспорт продолжил ходить от «Ельшанки» и «Площади Чекистов» только до «Монолита», еще 6 остановок остались по-прежнему закрыты из-за неготовности путей.

- Мы заменили первые 6 километров – это пути, рельсы, шпалы, «подушка», контактная сеть, установили новые опоры. Требуется продолжение контракта, сейчас увидели некоторые недоделочки, в том числе, в благоустройстве, максимально в ближайшее время постараемся это исправить. Полностью запустим трамвай, ожидая следующего транша, - отметил глава Волгограда Виталий Лихачев.

На остановке "Завод Баррикады" еще предстоит обновить асфальт

На остановке "Завод Баррикады" еще предстоит обновить асфальт

Фото: Эдуард Пальгунов

ДО ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА ТРАМВАИ НАЧНУТ ХОДИТЬ СО СРЕДЫ

Из-за нехватки средств из федерального бюджета на ремонт линии скоростного трамвая были выделены областные деньги, и работы по реконструкции первого этапа продолжились. Поэтому уже в среду, 1 сентября, скоростной трамвай начнет ходить по маршрутам «ВГТЗ» - «Ельшанка» и «ВГТЗ» - «Площадь Чекистов».

С Тракторозаводского до Ворошиловского района скоростные трамваи возобновят движение с 1 сентября

С Тракторозаводского до Ворошиловского района скоростные трамваи возобновят движение с 1 сентября

Фото: Эдуард Пальгунов

- Мы ставим для себя задачу 1 сентября трамвай запустить. По ночам еще будут вестись работы по бесшовной сварке стыков, чтобы трамвай шел бесшумно, плавно. У нас одна причина, почему сейчас не сделали бесшовную сварку. Закончились деньги, - подчеркнул Виталий Лихачев.

Вдоль трамвайных путей еще нужно провести благоустройство территории, всюду сухая трава

Вдоль трамвайных путей еще нужно провести благоустройство территории, всюду сухая трава

Фото: Эдуард Пальгунов

Мэр города вместе с депутатом Государственной думы Евгением Москвичевым проехались во вторник на скоростном трамвае от остановки «Завод Баррикады» до «ВГТЗ». Они отметили, что состав немного потряхивает. Это из-за отсутствия бесшовной сварки, которую сейчас и будут делать по ночам. Также в течение сентября будут благоустраивать территорию вдоль рельсов, потому что всюду сухая трава. А в следующем году на конечной остановке в Тракторозаводском районе сделают сквер. Что касается нового транша на в рамках федерального пилотного проекта по масштабной реконструкции линии скоростного трамвая, то Волгоград его должен получить до конца года.

Чиновники сегодня проверили, как скоростной трамвай едет по обновленному участку

Чиновники сегодня проверили, как скоростной трамвай едет по обновленному участку

Фото: Эдуард Пальгунов

700 МИЛОИОНОВ ПРИДУТ ДО КОНЦА ГОДА

- Мы сейчас будем решать вопрос, чтобы в этом году пришло еще 700 миллионов рублей. По экспертной оценке, нам нужно всего 1,5 миллиарда рублей, чтобы привести в нормативное состояние 21 километр путей скоростного трамвая, и 1,2 миллиарда рублей – на подстанции, которые полностью изношены. Мы заменим их на новые, экономичные, которые будут иметь сберегательность в 20%, - рассказал Евгений Москвичев.

Когда деньги будут перечислены, реконструкция трамвайного пути продолжится на наземном участке от остановки «Завод Баррикады» до улицы Землянского. Подрядчик обновит все переезды и пешеходные переходы, остановки, систему водоотведения, в том числе насосное оборудование в транспортном тоннеле в Краснооктябрьском районе. Также планируется установка специального шумозащитного покрытия.

В границах между остановками "14-я гимназия" и "ВГТЗ" обновили 3 остановочные площадки

В границах между остановками "14-я гимназия" и "ВГТЗ" обновили 3 остановочные площадки

Фото: Эдуард Пальгунов

НОВЫЕ ТРОЛЛЕЙБУСЫ

Кроме возобновления движения скоростного трамвая, в северной части Волгограда могут появиться новые троллейбусы с автономным ходом. Они не на всем маршруте работают от контактной сети. Сейчас идут испытания такого транспорта, который делают в Энгельсе.

- Как только пройдут испытания троллейбусов с автономным ходом, планируется приобретение этого транспорта. Он будет ходить с поселка ГЭС по бесконтактной системе, а со Спартановки будет на нее подключаться. Нам нужно 24 машины, - рассказал Виталий Лихачев.

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