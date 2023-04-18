В Волгограде коммунальные «Концессии» переходят под контроль региона

Коммунальные службы вновь оказались в полном владении региональных властей Фото: Александр КУЛИКОВ

Волгоградские «Концессии тепло- и водоснабжения» сменили учредителя. Теперь вместо сложившего свои полномочия ЗАО «Лидер» ими стали «Волгоградоблэлектро» и «Корпорация развития Волгоградской области». А это значит, что с сегодняшнего дня управление коммунальными услугами перешло под контроль области и муниципалитета, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что в нестабильный период рискованно возложить ответственность за работу систем ЖКХ с таким большим объемом проблем только на коммерческие структуры.

- Объем накопившихся за десятилетия проблем в сфере ЖКХ огромный. Необходимо оценить состояние систем ЖКХ и выработать задачи по их модернизации и развитию. А для этого нужно усиление государственного, муниципального и общественного контроля. Спасибо компании «Лидер» за работу в этот сложный период, но мы приняли решение, которое позволит Волгограду продолжить работу по повышению эффективности систем жилищно-коммунального хозяйства, - заявил Андрей Бочаров.

Также глава региона отметил, что после передела коммунальных служб начнется новый этап работы. «Концессии водоснабжения» «Концессии теплоснабжения» существовать не перестанут, они продолжат работу. Решение о переходе коммунальной системы под крыло области никак не повлияет на изменение тарифов для жителей, но при этом позволит сделать этот самый тариф более прогнозируемым.

- У города-героя появляется возможность на основе того, что уже сделано, создать по-настоящему эффективную систему управления городским ЖКХ. Волгоградская область окажет в этом направлении городу всемерное содействие,- отметил глава региона.

Напомним, в 2020 году коммунальные операторы объявили технический дефолт, а после нашли деньги на выкуп своих активов.