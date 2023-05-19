В Волгограде с 20 мая сократят маршрут скоростного трамвая

В Волгограде сократят маршрут движения скоростного трамвая Фото: Эдуард Пальгунов

Скоростной трамвай Волгограда с 20 мая будет ходить по усеченному маршруту. С субботы транспорт будет курсировать в границах «Ельшанка – Гимназия №14» и «Площадь Чекистов – Гимназия №14». Маршруты СТ-1 и СТ-2 будут сокращены из-за реконструкции участка путей в границах станций «Завод Баррикады» и «Гимназия №14». Об этом на пресс-конференции заявил заместитель руководителя департамента городского хозяйства Волгограда Сергей Комлев.

Скоростной трамвай временно перестанет ходить в границах площади Дзержинского и гимназии №14. Из-за сокращения маршрута СТ в усиленном режиме будут работать троллейбусы и автобусы, которые курсируют по Первой продольной с севера города.

- Будут введены дополнительные рейсы на маршрутах троллейбусов №8а и №10а. Также в утренние часы пик автобусы со Спартановки до ж/д вокзала будут забирать пассажиров на всех остановках. Специалистами департамента городского хозяйства будет проводиться мониторинг. Мы постараемся оперативно реагировать, если будут возникать потребности в дополнительном подвижном составе, - отметил Сергей Комлев.