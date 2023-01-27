В Волгограде передачу трамваев в концессию отложили до марта

Трамваи все же отдадут в концессию. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Передачу трамваев в концессию в Волгограде отложили до 1 марта 2023 года. Такой срок передачи 13 маршрутов инвесторам указан в проекте постановления о внесении изменений в документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом, опубликованном на сайте администрации Волгограда, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Согласно проекту, в документе появится подпункт с графиком начала перевозок после заключения концессионного соглашения. Так, скоростной трамвай, а также маршруты №1,2,3,4, 5,6, 7, 10, 11, 12 и 13 перейдут инвестору «ЭлектроТрансПлюс» не позднее 1 марта 2023 года.

Плюс к этому дополнительно в Волгограде ее позднее 1 сентября 2023 года появится маршрут 5а «Родниковая Долина – ЖД Вокзал», который будет обслуживать электробус. А также автобус №15 пойдет вместо маршрута «ЖД Вокзал – К/т-р «Юбилейный» по направлению «Родниковая Долина – Химзавод». Оба будут работать по регулируемому тарифу.

Напомним, 30 декабря стало известно, что электротранспорт Волгограда все же передадут в концессии. Минтранс РФ одобрил проект передачи трамваев, после город заключил соглашение с дочерней компанией «Волгоградоблэлектро» - «ЭлектроТранспортПлюс». Инвестор планирует вложить в трамваи около 12 миллиардов рублей: купить новые вагоны, обновить старые пути и построить новые.