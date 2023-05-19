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НовостиОбщество19 мая 2023 13:16

В мэрии Волгограда рассказали о возможности продления скоростного трамвая в южные районы

Строительство новых веток подземки целесообразно при населении города более 5 млн человек
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В мэрии не оставили идею продлить трамвайное движение на юг города

В мэрии не оставили идею продлить трамвайное движение на юг города

Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде 19 мая состоялась пресс-конференция, темой которой стала передача городских трамваев в концессию. Один из вопросов касался продления скоростного трамвая в южные районы Волгограда в рамках инвестиционного проекта. Заместитель руководителя департамента городского хозяйства Волгограда Сергей Комлев рассказал, что администрация не оставила идею продления трамвайного движения в южные районы, хотя проект является дорогостоящим.

- Не могу сейчас ответить, будет ли это скоростной трамвай, продление его на юг выглядит технически очень сложно, потому что тупик на Тулака. Реализация проектов метро или продления подземного трамвая экономически целесообразно в городах с населением не менее 5 миллионов человек. Научно-исследовательские институты работали, это не мое мнение. Но мы понимаем, что есть возможность, и будем пробовать реализовать продление трамвайной нитки от «Обувной фабрики» далее на юг, - отметил Сергей Комлев.

В Волгограде прорабатывается новый градостроительный план, который будет учитывать транспортную доступность для жителей.

Напомним, инициативная группа жителей Волгограда неоднократно обращалась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело из-за срыва строительства третьей очереди скоростного трамвая. По мнению горожан, из-за сворачивания проекта по возведению трамвайной линии от «Ельшанки» до ВолГУ госбюджету был нанесен ущерб на 400 миллионов рублей. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.