Из-за арктического вторжения летнего тепла придется ждать долго: какой будет погода в мае 2023 года в Волгограде и области

Летнее тепло вернется не скоро, а пока доставайте теплые куртки. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На майских праздниках Волгоградскую область вслед за холодным фронтом накроет вторжение арктического холода. Будет дождливо и прохладно с заморозками до -3 градусов по ночам. Летнего тепла придется ждать долго. Какая будет погода в мае 2023 в Волгограде, сайту volgograd.kp.ru рассказала начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

Майские праздники на День Победы 2023 года в Волгограде придется отмечать в теплых куртках. После теплых дней 5 и 6 мая резко похолодает. Регион накроют дожди, грозы и штормовой ветер. В ночь на 9 мая по области будет до минус 3 градусов мороза, в Волгограде температура упадет до нуля. Днем прогнозируют прохладу - 10-13 градусов выше нуля, но уже без дождя. Такая погода продержится вплоть по 11 мая (подробней о погоде в майские праздники в Волгограде).

- С 12 по 14 мая 2023 года, по предварительным прогнозам, возможны кратковременные дожди, температурный режим в пределах 11-16 тепла днем сохранится, но ночных заморозков уже не ожидается. Только после 15 мая в Волгограде и области ожидается постепенное потепление с повышением температуры днем до плюс 20 градусов, - рассказала Наталья Алатырцева.

Лишь во второй половине третьей декады мая 2023 года в Волгограде синоптики прогнозируют почти летнюю погоду с температурой днем около 22-27 градусов, при этом возможны кратковременные летние дожди с грозами.

По прогнозу Росгидромета, май 2023 года в Волгограде и области ожидается с температурой около и выше нормы, осадки – около и ниже нормы. Примерно такой же волгоградцы запомнили весну 2020 года: раннее тепло и холодный май.

- На территории Волгоградской области май часто бывает уже летним месяцем: среднесуточная температура переходит через 15 градусов тепла. Но не редки и заморозки в мае. Очень теплыми в Волгограде были май 2007-го, когда в последних числах месяца температура поднималась до +37 градусов, и май 2013 года, когда уже с первой декады стояла жара 32-36 градусов, - отмечает Наталья Алатырцева. - Бывали годы, когда в городе-герое в мае фиксировали заморозки до -1 градуса, а по северу области в отдельные годы было до 5 градусов мороза.