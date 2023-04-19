Традиционное шествие в 2023 году решили не проводить. Только в Волгограде в нем было десятки тысяч человек. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Шествия «Бессмертного полка» в Волгограде 9 мая 2023 года все же не будет. Очное мероприятие в традиционном формате решили отменить, как и по всей стране. Акция пройдет в разных форматах, в том числе онлайн сообщил сайту volgograd.kp.ru один из координаторов акции Вячеслав Черепахин.

- Традиционного шествия не будет. «Бессмертный полк» в Волгограде будет проходить в новом формате, как был во время ковида. Завтра собирается штаб, где будут все эти мероприятия отработаны. Речь идет о фотографиях фронтовиков на автомобилях, домах, онлайн акции, но не про массовое шествие. Это вопрос безопасности, - рассказал volgograd.kp.ru Вячеслав Черепахин.

Разместить портрет ветерана Великой Отечественной войны в 2023 году волгоградцам предлагают в составе «Бессмертного полка» на автомобиле, на одежде, например, на бейдже, или на аватарах в соцсетях.

Бессмертный полк автомобилистам советует портреты ветеранов размещать так, чтобы они не закрывали обзор водителю - на заднем и боковых стеклах.

- Помимо самого портрета допускается размещение фото орденов и медалей ветерана, а также истории его подвига МВД России, -поясняют в МВД России. – Это не будет являться правонарушением и не предусматривает привлечение к административной ответственности.

Демонстрацию 1 мая 2023 года в Волгограде тоже хотят отменить. Будет ли парад Победы 9 мая 2023 года, многие уже сомневаются. Хотя МЧС, кадеты и другие подразделения давно чеканят шаг на репетициях.