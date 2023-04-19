«Свет Великой Победы» озарит 7, 8 и 9 мая 2023 Мамаев курган и БК-31 в Волгограде

В год 80-летия победы в Сталинградской битве зрелище обещают сделать более масштабным и грандиозным. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На День Победы 7, 8 и 9 мая 2023 года в Волгограде несколько раз покажут световую, лазерную и видеоинсталляцию «Свет Великой Победы». В этом году на майских праздниках увидеть зрелищную патриотическую акцию можно будет не только на монументе Родина-мать на Мамаевом кургане, но и на Центральной набережной, где световые лучи озарят бронекатер БК-31 в стеклянном саркофаге, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облкомкультуры.

- Для удобства жителей и гостей города будет организовано по несколько показов в вечернее время. В основу сюжета лягут многовековая история России, противостояние темным силам и масштабные победы, - рассказали организаторы.

Сейчас специалисты Агентства по проведению культурно-массовых мероприятий Волгоградской области готовят новый аудиовизуальный контент для «Света Великой Победы». В год 80-летия победы в Сталинградской битве зрелище обещают сделать более масштабным и грандиозным - расширят границы света и звука. Такого вы еще не видели.

Родина-мать на Мамаевом кургане в Волгограде 7, 8 и 9 мая 2023 года будет менять «платья» и окажется в гуще исторических событий. Еще одним полотном светового шоу станет поверхность выставочного комплекса «Бронекатер БК-31». Там зрители увидят историю затонувшего после бомбежки легендарного судна и защитников Сталинграда.

А вот традиционного шествия Бессмертного полка в Волгограде 9 мая 2023 года не будет.