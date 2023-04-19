Демонстрацию на 1 мая отменили в Волгоградской области

Профсоюзы отпразднуют 1 мая также, как в период пандемии Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области все же решили отказаться от проведения традиционного шествия на Первое мая. Не смотря на это, Праздник весны и труда никто не отменял, и Волгоградский Совет Профсоюзов обязательно поздравит лучших труженников. Корреспонент «Комсомольская правда – Волгоград» узнал, почему же все-таки решили отказаться от демонстрации в этом году.

По информации председателя Волгоградского облсовпрофа Татьяны Гензе, отказаться от массового шествия в этом году решили в целях безопасности.

- Сейчас очень небезопасно устраивать такие масштабные мероприятия, жизни и здоровье людей превыше всего, да и не то время для массовых празднеств, - отметила Татьяна Гензе. - Но от праздника мы не отказываемся полностью! У нас будет, например, собрание во Дворце профсоюзов, где мы будем поздравлять отличившихся жителей области, тогда же у нас пройдет торжественное открытие фонтана, которое проводится каждый год 1 мая. Для нас это не впервой – мы так уже делали в период пандемии коронавируса. Конечно, и в муниципалитеты не останутся без праздника – на территории Волгоградской области пройдут концерты, награждения, различные акции.

Однако не стоит расстраиваться – возможность посетить масштабное и памятное мероприятие 1 мая все-таки в этом году будет. На стадионе «Волгоград Арена» пройдет встреча-реконструкция легендарной игры «На руинах Сталинграда», в которой примут участие звезды футбола. Вы еще можете успеть приобрести бесплатные билеты.

Напомним, что в Волгоградской области уже запретили проведение «Бессмертного полка» на 9 мая в привычном формате. Впрочем, запрет этот распространяется по всей стране.