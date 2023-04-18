Как пройдет шествие «Бессмертного полка» 9 Мая 2023 в Волгограде пока не решили

В каком виде пройдет акция в этом году, пока не ясно. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде пока не приняли решение об отмене очного шествия «Бессмертного полка» 9 Мая. Хотя об изменениях во всероссийской акции по всей стране 18 апреля объявила председатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева. В каком формате пройдет «Бессмертный полк» в Волгограде 9 мая 2023 года, решат в ближайшие дни, сообщил сайту volgograd.kp.ru один из координаторов акции Вячеслав Черепахин.

- Пока решения о проведении или не проведении очного шествия «Бессмертного полка» в Волгограде нет. Думаю, оно будет завтра, не раньше, - рассказал Вячеслав Черепахин.

Организаторы всероссийской акции объяснили такое решение мерами безопасности в приграничных регионах. Чтобы не делить страну на места, где можно и нельзя, формат шествия решили изменить, как это было в коронавирусные годы.

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