Куда сходить на Новый год 2023 в Волгограде: программа праздничных мероприятий

С наступающим Новым 2023 годом, Волгоград! Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В программе праздничных мероприятий на Новый год 2023 и Рождество в Волгограде не будет салюта у главной городской елки, массовых гуляний и прочих привычных событий. Однако праздник в новогоднюю ночь, елки и развлекательные программы для детей все же будут. Путеводитель сайта volgograd.kp.ru подскажет, где будет все самое интересное и куда сходить на новогодние праздники 2023 в Волгограде с ребенком, с друзьями или всей семьей.

Резиденция Деда Мороза в этом году ждет мальчишек и девчонок в Комсомольском саду Волгограда ежедневно с 25 декабря 2022 года по 15 января 2023 года. Время работы: каждый день с 12.00 до 19.00 (подробности).

Куда пойти в новогоднюю ночь 31 декабря 2022 - 1 января 2023 в Волгограде

В новогоднюю ночь 2023 жители Волгограда смогут повеселиться у главной городской елки, которую на этот раз перенесли в ЦПКиО. Праздник в ночь с 31 декабря 2022 на 1 января 2023 устроят на катке Лагуна (главное, чтобы погода не подвела). Можно будет прокатиться и на тюбинг горках в Центральном парке культуры и отдыха. В программе праздничных мероприятий – развлекательная программа с конкурсами и розыгрышем призов. Ровно в полночь по периметру катка зажгутся 66 фонтанов бенгальских фонарей. Можно будет провести новогоднюю ночь и на катке в парке Раздолье в пойме реки Царицы.

Дополнительные сеансы на катке Лагуна в ЦПКиО и на катке в парке Раздолье в Волгограде в новогоднюю ночь с 31 декабря 2022 на 1 января 2023 устроят с 23.00 до 3.00.

Куда сходить 1 января 2023 в Волгограде

Тех, кто захочет провести первый день 2023 года активно, а не у телевизора или за столом, 1 января в Волгограде ждут в кинотеатрах, на горках и на катках (подробности). Учтите, что кинозалы откроются только с обеда, большинство торговых центров возьмут 1 января выходной, а катки могут не работать из-за погоды.

Куда сходить в новогодние праздники с 2 по 8 января 2023 в Волгограде

В новогодние каникулы со 2 по 8 января 2023 года каждый день у главной елки в ЦПКиО Волгограда будут идти праздничные мероприятия для детей. Туда стоит сходить. В программе – игры, конкурсы, встреча с Дедом Морозом, сказочными героями, песни, танцы и прочие развлечения. Начало шоу-программы – в 12.00. Праздник будет идти ежедневно в течение 1,5 – 3 часов.

7 января 2023 года в 12.00 в ЦПКиО Волгограда устроят костюмированный «Рождественский забег». Пробежаться 2023 метра в необычных костюмах на Рождество могут спортсмены и любители любого возраста. Часть трассы пройдет по «Волгоград Арене», поэтому обязательны регистрация и получение нагрудного номера участника (он будет пропуском). Зато медицинский допуск не требуется, платить взнос тоже не придется (подробности).

Программа скудная, но из-за СВО в этом году власти решили обойтись без лишних трат и массовых гуляний в новогодние каникулы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все ледовые катки и горки Волгограда и Волжского 2022-2023: где покататься на коньках и тюбингах, адреса, график, цены.

Новогодние представления и спектакли в Волгограде: елки для детей и взрослых 2022 – 2023. Путеводитель по новогодним представлениям, концертам и спектаклям (афиша, досуг).

Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь 2023 в Волгограде и Волжском и кто может не платить за билет в праздник.

Как будут работать поликлиники, стоматологии и травмпункты в новогодние праздники 2023 в Волгограде и Волжском График дежурств с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года (подробности).

Как будут работать аварийные службы ЖКХ в новогодние праздники 2023 в Волгограде

Куда звонить, если случилось ЧП, коммунальная авария, отключили свет, остыли батареи или из крана не течет вода – график работы, полезные телефоны.