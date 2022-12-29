Как будут работать аварийные службы ЖКХ в новогодние праздники 2023 в Волгограде

Коммунальщики будут работать и принимать звонки круглосуточно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В дни новогодних и рождественских праздников 2023 года все городские службы и ЖКХ Волгограда будут работать в особом режиме. Чиновники составят график дежурств, а диспетчерские и аварийные службы коммунальных организаций будут работать в круглосуточном режиме, как и дорожники, которые выйдут на уборку улиц в случае снегопада и гололеда. Сайт volgograd.kp.ru собрал полезные телефоны - куда звонить, если случилось ЧП, коммунальная авария, отключили свет, остыли батареи или из крана не течет вода.

Куда звонить в Волгограде, если прорвало трубу, отключили воду, нет отопления

Если возникли проблемы с холодной водой или канализацией, помогут службы «Концессии водоснабжения», телефон контакт-центра – 8(8442)99-67-96. Круглосуточно в новогодние праздники с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 принимает звонки по вопросам горячего водоснабжения и отопления диспетчерская «Концессии теплоснабжения», центральная – 8(8442) 99-02-93 или по районам: Красноармейский – 8(8442)59-81-27; Кировский и Советский – 8(8442)59-81-22; Центральный и Ворошиловский – 8(8442)59-81- 21; Дзержинский – 8(8442)59-81-24; Краснооктябрьский – 8(8442)59-81-71; Тракторозаводский – 8(8442)59-81-19.

- В дни новогодних каникул с 1 по 8 января 2023 года в Центре обслуживания клиентов на улице Пархоменко, 47а прием вестись не будет. К режиму штатной работы центр вернется с 9 января, - рассказали в Концессиях.

И все же, если у вас возникли перебои с теплом, водоснабжением, то первым делом позвоните в свою УК или ТСЖ. Их телефоны должны быть на стендах в подъезде и в платежке за коммуналку.

Куда звонить в Волгограде, если не вывозят мусор

Если возникли проблемы с вывозом мусора, в новогодние праздники 2023 звонки принимает региональный оператор – компания «Ситиматик-Волгоград» - по телефонам кол-центра: 8(8442)23-23-23, 8-991-361-11-36. Режим работы: 1, 2, 7 и 8 января 2023 – выходные дни, 3, 4 и 5 января с 8.00 до 20.00, 6 января - с 8.00 до 19.00.

Куда звонить в Волгограде, если отключили электричество

Если нет электричества, звоните в оперативно-диспетчерскую службу «ВМЭС»: Тракторозаводский и Краснооктябрьский районы Волгограда - 8(8442)29-04-55, Центральный и Дзержинский - 8(8442)29-25-93, Ворошиловский и Советский - 8(8442)29-25-35, Кировский, Красноармейский - 8(8442)29-25-86.

Куда звонить в Волгограде, если случилось ЧП

Куда звонить в Волгограде, если на новогодних праздниках 2023 случилось ЧП: единая дежурно-диспетчерская служба Волгограда -112 и 8(8442)95-95-81; дежурный Службы спасения Волгограда – 8(8442)78-62-68 и 089.

Если произошла коммунальная авария, жители Волгограда могут позвонить в единую оперативно-диспетчерскую службу по вопросам ЖКХ – 8(8442)33-63-92. Работает она круглосуточно.

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