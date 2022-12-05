Все на елки! Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В программе праздничных мероприятий на Новый год 2023 в Волгограде будут и концерты, и елки, игровые программы и представления для детей, и спектакли для взрослых. Как бы вы не решили провести предпраздничные дни и новогодние каникулы, непременно найдете что-то по душе. Путеводитель сайта volgograd.kp.ru подскажет, куда можно сходить в конце декабря 2022 и на зимних каникулах 2023 в Волгограде. Учтите, на новогодние представления и спектакли билеты раскупают быстро.

Театр кукол: «Новогодние приключения Маши и Вити»

Красочную и веселую новогоднюю сказку о новогодних приключениях Маши и Вити представит волгоградским малышам на новогодних каникулах театр кукол. И, конечно, ребят перед спектаклем буде ждать встреча с Дедом Морозом.

В театре кукол детвору ждет новая сказка. Фото: театр кукол

Театр кукол, пр. Ленина, 15, т. 8-960-880-68-90, билеты онлайн puppetvlg.ru. Билеты: 350-400 руб.

24, 25, 30 декабря 2022 в 14.00 и 16.00, 28, 29 декабря в 16.00, 31 декабря и 4 января в 10.00. 2, 6 января 2023 в 10.00 и 14.00, 3 и 7 января в 10.00, 14.00 и 16.00, 5 января в 14.00, 8 января в 10.00, 12.00 и 16.00. 3+

ЦКЗ: «Двенадцать месяцев»

Ансамбль танца «Юг России» и хореографический ансамбль «Улыбка» представят на сцене ЦКЗ добрую волшебную сказку «Двенадцать месяцев». Юных зрителей ждет встреча с братьями-месяцами, капризной и своенравной принцессой, злой мачехой и падчерицей, которой придется идти в лес за подснежниками в Новогоднюю ночь. Яркое светодиодное оформление спектакля, более ста артистов на сцене и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка, сделают путешествие в страну сказки увлекательным.

Ансамбль танца «Юг России» и хореографический ансамбль «Улыбка» представят на сцене ЦКЗ добрую волшебную сказку. Фото: ВДФ

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 4. Т. 8(8442)96-68-56.

28 декабря 2022 в 11.00. 2, 3 и 4 января 2023 в 11.00. Билеты: от 500 до 800 руб. 0+

Волгоградский ТЮЗ: «Оловянные кольца» и «Морозко»

Волгоградский ТЮЗ в канун Нового года и на каникулах приглашает детвору на премьеру сказки-комедии «Оловянные кольца». В ней есть и красавица-принцесса, и благородный герой, и волшебники, и разбойники, и настоящая любовь. Погрузиться в новогоднюю атмосферу поможет и сказка «Морозко», которая расскажет о приключениях трудолюбивой Настеньки.

«Оловянные кольца». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ТЮЗ, ул. Рабоче-Крестьянская, 42, т. (8442) 95-97-99, сайт tuz-volgograd.ru. Билеты: 300 руб.

«Оловянные кольца» - 5 января 2023 в 13.00, 6 января в 10.30 и 13.00. 6+

«Морозко» - с 22 по 31 декабря 2022, 2, 5, 6 и 7 января 2023. 6+

Музыкальный театр: «Новые приключения в Простоквашино»

Волгоградский музыкальный театр в праздничные дни представит зрителям новогодний мюзикл для детей «Новые приключения в Простоквашино». Жители деревни стали получать «загадочные письма» от «Недоброжелателя». Расследованием займутся Матроскин, Шарик и Дядя Федор, придут к ним на помощь и мама, папа и тетя. Перед спектаклем в фойе у елки маленьких зрителей будут ждать Дед Мороз и его друзья. А взрослых в новогодние дни ждут невероятные «Вечера на хуторе близ Диканьки» по мотивам повести Гоголя «Ночь перед рождеством».

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Фото: музтеатр

Музыкальный театр, ул. Чуйкова, 4, т.: (8442) 38-30-68, билеты онлайн - muzteatr-vlg.ru.

«Новые приключения в Простоквашино» - 22, 23, 28, 29, 30 декабря 2022 в 10.00 и 12.30, 24, 25 декабря в 11.00, 27 декабря в 10.00, 31 декабря в 12.00, 2 января 2023 в 10.30 и 13.00, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января в 10.30. Билеты 300 руб. 0+

«Вечера на хуторе близ Диканьки» - 31 декабря 2022 и 7 января 2023 в 17.00. Билеты: от 350 руб. 16+

Молодежный театр: «Летучий корабль» и «Снежная королева»

Волгоградский молодежный театр в декабре и январе приглашает зрителей на новую сказку «Летучий корабль», а также знаменитую сказку Ганса Христиана Андерсена про Кая, Герду и Снежную королеву. Ждет в гости ребят и добрый и мудрый «Морозко».

"Морозко". Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Молодежный театр, Аллея Героев, 4, т.: (8442) 38-17-52, 8-995-407-17-52. Билеты онлайн на сайте molod-theatre.ru. Билеты от 300 руб.

«Летучий корабль» - 17, 18, 24 декабря 2022 и 4 января 2023 в 11.00 и 14.00. Билеты: руб. 5+

«Снежная королева» - 2 января 2023 в 11.00 и 14.00. 6+

«Морозко» - 23 декабря 2022 и 3 января 2023 в 11 и 14.00. 3+

Царицынская опера: «Сто «спасибо» для Деда Мороза»

Царицынская опера подготовила новогодний мюзикл «Сто «спасибо» для Деда Мороза». Команда традиционных злодеев из Кощея Бессмертного, Лешего, Водяного, Бабы Яги и Кикиморы Болотной решила улучшить свой имидж и для этого делать добрые дела. Будет много танцев, музыки и веселья, а за полчаса до представления - встреча со сказочными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой.

Взрослого зрителя ждет фееричное шоу «Сон в новогоднюю ночь» с чудесами и превращениями. В канун праздника увидят волгоградцы и самый новогодний балет в мире «Щелкунчик».

"Щелкунчик". Фото: Царицынская опера

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т.: (8442) 26-79-94; 26-79-98; 8-988-007-88-30, билеты онлайн - tzaropera.ru. Билеты: от 250 руб.

«Сто «спасибо» для Деда Мороза» - 23 и 31 декабря 2022, 4, 5 и 6 января 2023 в 11.00, 24 и 25 декабря в 12.00, 27, 28, 29 и 30 декабря, 2 января в 11.00 и 14.00, 3 января в 10.00. 0+

«Сон в новогоднюю ночь» - 24 и 25 декабря 2022, 3 и 4 января 2023 в 17.00, 31 декабря в 16.00, 6+

«Щелкунчик» - 28, 29, 30 декабря 2022 в 18.30, 5 и 6 января 2023 в 17.00, 7 января в 16.00. 6+

НЭТ: «Снега, праздник и елку!» и «Снежная королева»

В НЭТе на новый год покажут две премьеры. Сказка «Снега, праздник и елку!» расскажет о том, как важна дружба. Дети вместе с главными героями отправятся в гости к Деду Морозу, их ждут веселые игры, песни, танцы, яркое световое шоу и клоуны. А знаменитая сказка Андерсена расскажет о девочке с любящим сердцем.

НЭТ, ул. Мира, 5. Т. 8(8442)222-777. Билеты онлайн - net-volgograd.ru. Билеты: от 100 руб.

«Снега, праздник и елку!» - 21 декабря 2022 в 18.00, 22, 23 декабря в 12.00 и 15.00, 24, 29 декабря в 12.00, 25 декабря в 13.00. 0+

«Снежная королева» - 30 декабря 2022, 3 и 7 января 2023 в 12.00 и 16.00. 0+

Волгоградский планетарий: «Щелкунчик» под звездным небом

В планетарии детвору на Новый год ждет музыкальная театрализованная полнокупольная программа «Щелкунчик и волшебные планеты», игры, песни, танцы и звездное небо над головой. А еще под звездным куполом покажут спектакль-балет «Щелкунчик» от «Школы балета XXI век».

Волгоградский планетарий, ул. Гагарина, 14, т. 8(8442) 24-18-80, билеты онлайн - volgogradplanetarium.ru.

«Щелкунчик и волшебные планеты» - 30 декабря 2022 в 12.00, с 2 по 7 января 2023 в 12.00 и 14.00. Билеты: 600 руб. 6+

«Щелкунчик» - с 26 по 29 декабря 2022 в 12.00 и 14.00. Билеты: 400 руб. 10+

Ангарский экопарк: «Новый год наоборот»

В детской программе «Новый год наоборот» в Ангарском экопарке соединили интерактивную анимацию со сказочными героями, лазерное шоу, сладкий подарок, фотосессию и угощение для ребят.

Ангарский экопарк, Ангарский пруд, т. 8-937-552-52-25.

«Новый год наоборот» - 24 декабря 2022 в 11.00 и 13.00, 25 декабря в 11.00, 12.00, 13.00. 6 января 2023 в 12.00. Билеты: 1500 руб. (включен обед и подарок), один взрослый бесплатно, за второго – 500 руб.

ЦКЗ: новогодние концерты

Волгоградская филармония в канун Нового года и на каникулах приглашает на концерты, которые помогут детям и взрослым зарядиться праздничным настроением и окунуться в атмосферу веселья и ожидания чуда.

В филармонии целый парад новогодних концертов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ЦКЗ, т.: 8(8442) 38-21-96, 38-66-00, билеты онлайн - volgogradfilarmonia.ru. Билеты: от 200 руб. 6+

«Новогодний утренник в оркестре» - 18 декабря в 12.00.

«В поисках Снегурочки!» - 24 декабря в 11.00.

«Время чудес: новогодние истории для больших и маленьких» - 24 декабря в 17.00.

«Рождественский концерт», орган - 25 декабря в 17.00.

«Музыкальное конфетти» - 30 декабря в 17.00.

Внимание! Возможны изменения в репертуаре по техническим причинам.

Программа обновляется и дополняется.