Как будут работать поликлиники, стоматологии и травмпункты в новогодние праздники 2023 в Волгограде и Волжском

Медики будут принимать пациентов каждый день. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Все больницы и поликлиники Волгограда и области на новогодних каникулах в январе 2023 года перейдут на особый режим работы. В усиленном режиме будут работать колл-центры поликлиник. «Служба 122» в выходные и праздничные дни будет принимать звонки ежедневно с 8.00 до 20.00. График работы детских и взрослых поликлиник, стоматологий и травмпунктов в Волгограде, Волжском, Камышине и районах области в новогодние праздники с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения региона.

В новогодние праздники с 30 декабря 2022 по 8 января 2023 года поликлиники Волгограда и Волжского будут принимать пациентов ежедневно с 8.00 до 20.00, в районах области медики работают с 8.00 до 16.00. Все каникулы будут открыты и кабинеты вакцинации, и так называемые «красные зоны» - инфекционные кабинеты для пациентов с гриппом, ОРВИ и COVID-19. С подхватившими вирусы будут работать и дистанционно, своевременно обеспечат и госпитализацию в стационары при необходимости. Также можно будет выписать льготные рецепты и открыть больничный.

Круглосуточно будут работать травмпункты и станции скорой помощи. ЦАОПы на новогодних праздниках 2023 в Волгограде и области работают в одну смену. Детские поликлиники примут маленьких пациентов также каждый день - графики работы должны разместить на своих сайтах.

Сдать кровь доноры в Волгограде смогут 4 и 5 января 2023 года в областном центре крови на улице Голубинской.

Как будут работать в новогодние праздники с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 стоматологические поликлиники Волгограда, Волжского и Камышина

Дежурные стоматологи в детских и взрослых поликлиниках на новогодних каникулах с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 в Волгограде будут работать ежедневно с 9.00 до 15.00 по следующему графику: 31 декабря – стоматология №3 на ул. Н. Отрады, 36 и детская стоматология №2 на ул. Н. Отрады, 4а; 1 января - стоматология №12 (детское и взрослое отделения на ул. Андижанская, 1а); 2 января - стоматология №7 на Еременко, 72 (детское и взрослое отделение); 3 января - стоматология №8 (взрослое и детские отделение на ул. Республиканской, 13); 4 января – областная стоматология на Коммунистической, 31 и детская поликлиника №2 на 7-й Гвардейской, 19а и Ополченской, 43; 5 января – стоматология №9 (детское и взрослое отделения на ул. Козловская, 25); 6 января – стоматология №7 (детское и взрослое отделения на ул. Депутатская, 7); 7 января – областная поликлиника на Чуйкова, 49 и детская стоматология №2 на 7-й Гвардейской, 19а и ул. Н. Отрады, 4а; 8 января - стоматология №11 на ул. Писемского (детское и взрослое отделения).

Если зуб заболит вечером или ночью, жителей Волгограда после 15.00 ежедневно в новогодние праздники с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 примут в горбольнице №1 на ул. Кирова, 10. Жителям Волжского и Заволжья - Среднеахтубинского, Ленинского, Быковского, Николаевского, Старополтавского, Палласовского районов - окажут помощь в больнице Фишера в Волжском. Из других районов области придется ехать в отделение челюстно-лицевой хирургии областной клинической больницы № 1 на Ангарском.

В Волжском пациентов любого возраста с зубной болью примут ежедневно с 9.00 до 15.00 в городской стоматологической поликлинике на бульваре Профсоюзов, 1 и проспекте Ленина, 70. В Камышине в новогодние праздники 2023 стоматологи примут пациентов в поликлинике №1. Работать врачи будут по графику с 9.00 до 15.00. Также будут открыты стоматологические кабинеты и отделения в ЦРБ Волгоградской области.

Частные стоматологии откроются со 2 января 2023 года.

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