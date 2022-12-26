Резиденция Деда Мороза расположена в Комсомольском саду.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В центре Волгограда 25 декабря 2022 года открылась резиденция Деда Мороза. Добрый волшебник со своей внучкой Снегурочкой зажгли огни на елке и устроили праздник для детворы. Расположен сказочный терем, где ждут детвору все новогодние праздники, в Комсомольском саду неподалеку от площади Павших Борцов. Работать резиденция будет ежедневно вплоть до 15 января 2023 года. Смотрите фоторепортаж сайта volgograd.kp.ru из резиденции Деда Мороза в Волгограде.
График работы резиденции Деда Мороза в Комсомольском саду в Волгограде: ежедневно с 25 декабря 2022 года по 15 января 2023 года. Время работы: каждый день с 12.00 до 19.00. Чтобы попасть внутрь, нужно купить билет. В него входит поздравление от Деда Мороза со Снегурочкой и сладкий подарок. Бесплатно можно покататься с горки, расположенной над резиденцией. У терема будут проходить праздники для детей.
Резиденция Деда Мороза открылась в Волгограде.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Резиденция Деда Мороза открылась в Волгограде.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Резиденция Деда Мороза открылась в Волгограде
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Резиденция Деда Мороза открылась в Волгограде.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Резиденция Деда Мороза открылась в Волгограде
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Резиденция Деда Мороза открылась в Волгограде.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Резиденция Деда Мороза открылась в Волгограде
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Резиденция Деда Мороза открылась в Волгограде
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В резиденции есть и почта.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ